Hochmoor der Zukunft mitgestalten

„Nach den Sommerferien wollen wir Gas geben und konkreter werden“, sagt Bürgermeisterin Anne Kortüm. Gemeint ist das DIEK Hochmoor, wie das Dorfinnenentwicklungskonzept in Kurzform heißt. Der vom Büro planinvent aus Münster koordinierte Prozess hat im Mai begonnen und geht jetzt mit einer gemeinsamen Arbeitskreissitzung in die nächste Phase. Diese Sitzung ist öffentlich und findet am Donnerstag (1. 9.) ab 19 Uhr bei Wübbeling statt. Alle Interessierten sind willkommen und können noch weitere Ideen für Hochmoor einbringen. „Das ist ein offener Prozess“, sagt Fachbereichsleiter Uwe Wißmann. Gute Ideen könne man nie genug haben.

Wie soll sich Hochmoor entwickeln und die Herausforderungen bis zum Jahr 2030 meistern? Diese Frage will das DIEK unter möglichst intensiver Beteiligung der Bevölkerung klären. Im bisherigen Prozess sind Stärken und Schwächen analysiert worden, um auf dieser Basis Projektideen zu entwickeln. Die Bandbreite ist groß und reicht vom Dorfladen über eine multifunktionale Sportfläche bis zur Errichtung eines Wasserspiels in der Dorfmitte. In den Arbeitskreisen wurde auch über die Einführung einer Dorf-App und über eine Umgestaltung der Straßen- und Verkehrsräume gesprochen. planinvent-Geschäftsführer Dr. Frank Bröckling nennt weitere Stichwörter wie Dorfgemeinschaftshaus, Paketstation, Carsharing oder Co-Working-Räume, die zu Projekten werden könnten.

All das – und gerne weitere Ideen, die auch online unter www.gescher.de/diek-hochmoor gemeldet werden können – sollen beim Treffen nächste Woche auf den Tisch kommen. „Dann werden wir die Themen sortieren und klären, was konkret weiterverfolgt werden soll“, erläutert Bröckling. Er hofft, dass die Hochmooraner diese Chance zur Beteiligung nutzen, denn sie seien die wahren Experten für ihren Ort. Im nächsten Schritt ist für Oktober eine Projektmesse geplant. Dabei werden der Öffentlichkeit alle bis dahin erarbeiteten Projekte als Zwischenstand präsentiert. Weitere Informationen zur Projektmesse werden in der kommenden Veranstaltung anhand von Beispielen aus anderen Dörfern vorgestellt und erläutert.

Das DIEK, dessen Endfassung das Fachbüro nach der Messe ausarbeiten wird, soll vom Rat als informelles Konzept mit Leitlinien, Strategien und Maßnahmen beschlossen werden. Das geschieht eventuell noch im Dezember, spätestens aber im ersten Quartal 2023. „Und dann geht es an die Umsetzung“, sagt Uwe Wißmann. Ob für Einzelmaßnahmen schon vorsorglich Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt werden, müsse die Politik entscheiden.

