Hochzeitswald in Gescher angeregt

Klimaschutz ist das globale Mega-Thema der Gegenwart. In der jüngsten Fraktionssitzung tauschten sich die Gescheraner Sozialdemokraten mit dem neuen Klimaschutzmanager der Stadt Gescher, Christian Fleer, aus, der seit September vergangenen Jahres im Rathaus tätig ist. Dabei berichtete Fleer über die Ziele und die Gestaltungsmöglichkeiten eines Klimaschutzmanagers. Anschließend schilderte er die zahlreichen Projekte, die in Gescher bereits angestoßen worden seien. Grundlage dafür ist das vom Rat verabschiedete Klimaschutzkonzept.

Die Planungen für eine fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt stießen bei den SPD-Politikern auf große Zustimmung. Den Wunsch der SPD nach einem Gesamtkonzept für die Verkehrsplanung im Stadtgebiet Gescher nahm der Klimaschutzmanager mit. „Wir müssen davon wegkommen, immer nur punktuelle Veränderungen vorzunehmen und nur an einigen Symptomen herumzudoktern“, lautete der Tenor der Versammlung. Auch den Weg zur Fairtrade-Stadt will die SPD-Fraktion positiv begleiten.

Nach dem regen Austausch zum Arbeitsalltag und Aufgabenfeld von Fleer nutzten die SPD-Vertreter die Gelegenheit, ihre Vorstellungen zu einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und strategisch ausgerichteten Klimapolitik zu erläutern. Dazu zähle auch der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien. Angeregt wurde, weitere Flächen zu suchen, die der Stadt gehören, um zum Beispiel an der Kläranlage oder auf den Grundstücken mit Regenrückhaltebecken Photovoltaik-Projekte zu planen.

Intensiv wurde auch über die Doppelnutzung von Flächen gesprochen, wie zum Beispiel die Möglichkeit von Solarnutzung auf Ständerwerken über landwirtschaftlichen Flächen, Solarpanels an Lärmschutzanlagen usw. So sei künftig die Nutzung von erneuerbaren Energien möglich, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch hinnehmen zu müssen.

Ein weiterer großer Diskussionspunkt war der Umgang mit Waldflächen und Bäumen. Die SPD verfolgt das Ziel, sowohl Einzelbäume als auch Grün- und Waldflächen im Stadtgebiet auszubauen und nachhaltig zu pflegen. So konnte Fleer der Schaffung eines Hochzeitswaldes, wie es ihn beispielsweise in Coesfeld, Münster und Hamm gibt, viel Positives abgewinnen. Dazu kam aus der Versammlung der Vorschlag, Ausgleichsflächen mit Bäumen aufzuwerten. Das Thema Hochzeitswald wurde auf Anregung der SPD-Fraktion bereits vom örtlichen Arbeitskreis Klimaschutz behandelt. Am Ende bedankte sich Fraktionssprecher Ansgar Heming bei Fleer für den fruchtbaren Austausch, verbunden mit dem Wunsch, im Gespräch zu bleiben.