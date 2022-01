Hoffnung für genetischen Zwilling

Angefangen hat alles mit einem Event, das der Motorradclub Gescher Mitte der 90er Jahre auf dem Museumshof veranstaltete. Damit verbunden war eine große Typisierungsaktion, bei der auch Guido Kallaus mitgemacht hat. Jetzt, mehr als ein Vierteljahrhundert später, rettet diese Aktion möglicherweise ein Menschenleben. Der Gescheraner ist über die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zu einer Stammzellspende eingeladen worden und war dazu – nach umfangreichen Voruntersuchungen – in einer Entnahmeklinik in Köln. Rund vier Stunden dauerte der Vorgang, bei dem die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen werden. Wenig später konnte Kallaus die Klinik wieder verlassen, fühlte sich nur für den Rest des Tages ziemlich schlapp. „Aber das gute Gefühl, geholfen zu haben, wiegt das mehr als auf“, sagt Kallaus. Wer sein genetischer Zwilling ist, weiß er nicht – eine Kontaktaufnahme ist erst nach Ablauf einer zweijährigen Anonymitätsfrist möglich. Und auch nur, wenn beide Seiten das wollen.

Schon vor gut 20 Jahren ist Kallaus, der sich auch bei Herzenträume e.V. engagiert, als möglicher Spender angeschrieben worden. Am Ende passten die Blutwerte aber nicht. Dann passierte lange nichts, bis sich die DKMS Anfang Juli letzten Jahres meldete und eine erneute Blutentnahme organisierte. Die Untersuchungsergebnisse fielen so aus, dass eine Stammzellspende nicht möglich war. Wie der Zufall es wollte, gab es kurze Zeit später ein erneutes „Match“ in der Datei: „Mitte November hat sich die DKMS Tübingen gemeldet und gefragt, ob ich weiterhin spendenbereit bin. Da musste ich nicht lange überlegen“, sagt Kallaus. Mitte Dezember war er zu den Voruntersuchungen in der Cellex Klinik in Köln, wo er einen Komplett-Check mitmachte. Dort gab es grünes Licht für die Spende, die für Anfang Januar angesetzt wurde. Zur Vorbereitung musste sich der 53-Jährige alle zwölf Stunden ein Medikament spritzen, das die Produktion von Stammzellen anregt. Das war der unangenehme Teil der Prozedur: Grippeähnliche Symptome mit Gliederschmerzen waren die Folge. Aber mit Paracetamol sei das beherrschbar gewesen.

Zusammen mit Ehefrau Sandra reiste Kallaus am 4. Januar nach Köln. Sämtliche Kosten, die mit einer Stammzellspende verbunden sind, übernimmt die DKMS – auch den Verdienstausfall. „Der wird von Arbeitgebern aber oft gespendet“, hat Kallaus erfahren. Bestens betreut fühlte er sich, als es am nächsten Morgen losging: Zusammen mit zwei weiteren Spendern lag Kallaus in einem Raum der Entnahmeklinik, wo die Ärztin zwei Zugänge legte: einen im fixierten Arm, den anderen am Handrücken. So konnte das Blut zirkulieren. „Wie bei einer Dialyse“, so Kallaus. Für die Dauer der Zellentnahme sei er mit Essen und Getränken versorgt worden, konnte lesen und Filme schauen. Da sei die Zeit schnell vergangen. Dass seine Spende im Beutel heller war als bei seinen Nachbarn, bereitete dem Gescheraner erst Sorge, bis ihn die Ärztin aufklärte: „Das ist lachsfarben und optimal.“ Dunklere Spenden müssten oft nachgefiltert werden.

Nach Abschluss der Spende und halbstündiger Ruhepause legte sich Kallaus im Hotel erst mal hin. „Man fühlt sich matt“, berichtet er. Zwischendurch habe die Klinik angerufen, ob alles in Ordnung sei. Nachmittags ist Kallaus mit seiner Frau Sandra in den Kölner Dom gegangen und hat eine Kerze angezündet: „Für meinen genetischen Zwilling“. Von der Klinik kam die gute Nachricht, dass die Stammzellmenge ausreicht – ein zweite Entnahme am Folgetag war nicht erforderlich.

Wohin die Spende gegangen ist, weiß Kallaus bis dato nicht. Er kann in den nächsten Tagen bei der DKMS anrufen und nachfragen und erfährt dann Geschlecht, Alter und die ungefähre Herkunftsregion – in Deutschland oder auch weltweit. Und man sagt ihm auch, ob die Stammzellübertragung erfolgreich war. „Man macht sich natürlich Gedanken, wie es dem Empfänger geht“, sagt Kallaus und drückt die Daumen. Ob er ihn (oder sie) wirklich in zwei Jahren kennenlernen möchte, könne er heute noch nicht sagen. Da seien noch zu viele Emotionen im Spiel.