Für die Volksbank Gescher eG ist der 23. Januar 1898 ein ganz besonderes Datum. Damals, als in Deutschland noch Kaiser Wilhelm II. regierte, gründete sich der Gescherer Spar- und Darlehenskassenverein e.G.m.u.H. als Vorläufer des heutigen Institutes und verzeichnete nach vier Monaten schon 110 Mitglieder. Die erste Bilanzsumme betrug 77 000 Mark. Heute steuert die Volksbank auf die 5000-Mitglieder-Marke zu und verzeichnet für 2022 eine Bilanzsumme von rund 645 Millionen Euro. „Eine Entwicklung, auf die wir stolz sind“, sagen die Bank-Vorstände Jörg Porsche und Ralf Frankemölle. 125 Jahre besteht die Volksbank jetzt – ein Jubiläum, das das Jahr 2023 in Gescher mit vielen Events prägen wird. Höhepunkt ist ein großer Gala-Abend am 23. September im Palastzelt auf dem Campus.

Nach etlichen Jahren in angemieteten Räumen errichtete die damalige Spar- und Darlehnskasse (heute Volksbank) 1927 ein eigenes Gebäude am Kirchplatz (Foto von 1928). Der heutige Sitz im Bereich Marktplatz/Katharinenstraße wurde Ende 1962 bezogen.

Seit einem dreiviertel Jahr laufen die Vorbereitungen für das Jahresprogramm. „In Gescher wird einiges los sein“, versprechen Jan-Niklas Barden und Sven Vörding vom Marketing der Bank. Auftakt ist am 23. Januar: Am Gründungstag erscheint in unserer Zeitung eine umfangreiche Beilage mit vielen Informationen rund um die Volksbank damals und heute. Wer an diesem Tag in die Schalterhalle am Marktplatz 5 kommt, wird mit Kaffee, Sekt und anderen Leckereien verwöhnt. Im Februar lohnt sich ein Spaziergang zur Volksbank: In den Schaufenstern informieren Fotos und Plakate über die Geschichte des Geldinstitutes. Im März ist die Volksbank Mitveranstalter der Abba-Show „Dancing Queen“ im neuen Theater- und Konzertsaal und unterstützt das Plattdeutsche Theater bei dessen Aufführungen.

Ein sportliches Highlight stellt die Volksbank am 21. April zusammen mit TV Gescher und Stadtmarketing auf die Beine. Dann findet der „Geschers Volksbank Run“ mit Start und Ziel auf dem Rathausvorplatz statt. Läufe für jedermann mit Streckenlängen von 400 Metern für Kinder bis zu zehn Kilometern sind vorgesehen. Die Organistoren hoffen, dass sich daraus ein jährliches Event nach dem Vorbild von City-Läufen wie in Nachbarstädten ergibt. Natürlich ist nach dem Sport eine After-Run-Party mit Getränken und Snacks geplant. „Wir stellen uns eine ähnliche Atmosphäre wie beim Feierabendmarkt vor“, weckt Barden Vorfreude.

Sportlich geht es auch am 17. Juni zu, wenn am Ahauser Damm der „Volksbank Gescher Cup“ stattfindet. Zusammen mit dem SV Gescher soll hier ein Fußballturnier auf dem Kleinfeld für Mannschaften von Gescheraner Unternehmen stattfinden. Foodtrucks und Getränkestände runden das Bild für diese neue Form des „Netzwerkens“ in der lokalen Wirtschaft ab. Abends ab 19.30 Uhr findet eine Party mit Live-Musik für alle statt.

Als großes Dankeschön für die Mitglieder der Volksbank – bis dahin soll die 5000er Marke geknackt werden – ist der Gala-Abend am 23. September gedacht. Dann wird auf dem Campus ein 84 mal 40 Meter großes Palastzelt aufgebaut. „Bis zu 2500 Leute passen rein“, weiß Sven Vörding. Geboten wird ein vierstündiges Showprogramm mit einer Mischung aus Akrobatik, Zauberei, Tanz und Musik. Für Lokalkolorit sorgt ein Auftritt der Blauen Garde des SV Gescher. Dazu gibt es ein Catering und viel Party-Stimmung, wenn die Top-40-Band „Mainstreet“ aufspielt. Die Volksbank-Organisatoren versprechen einen „Abend der Extraklasse“ für Kunden und Mitarbeiter.

Weitere Bonbons im Jahresverlauf sind das Angrillen auf dem ersten Feierabendmarkt der Saison, ein Malwettbewerb und das „Vorglühen“ mit Spendenaktion auf dem Weihnachtsmarkt.

0 Eine 28-seitige Sonderbeilage zum Jubiläum „125 Jahre Volksbank Gescher eG“ erscheint am Montag, 23. Januar 2023