„Ich bin gern bei meiner großen Familie“

Gescher

Während heute am Heiligen Abend und an den kommenden Weihnachtsfeiertagen viele das Fest in gemütlicher Runde bei ihrer Familie genießen, haben andere Dienst wie an jedem anderen Tag im Jahr. Die Feiertage verbringen sie an ihrem Arbeitsplatz. So wie Suela Hajra. Sie hat Dienst im Seniorenstift Berkelaue an der Stadtlohner Straße. Doch das ist für die 38-Jährige kein Problem. „Ich bin gerne bei meiner großen Familie“, strahlt die Pfegeassistentin und meint damit nicht nur das Team im Seniorenstift, sondern auch alle 51 Bewohner. „Viele von ihnen sind mir ans Herz gewachsen, seit ich vor drei Jahren in der Berkelaue meinen Dienst angetreten habe“, sagt Suela Hajra.

Von Manuela Reher