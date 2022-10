Ideen für Schulhofgestaltung sprudeln

Seit Anfang Mai hat der Förderverein auf den Aktionstag am vergangenen Sonntag (wir berichteten) hingearbeitet. „Es ist beeindruckend, dass wir mehr als die Hälfte aller Eltern aktivieren konnten, an dem Tag aktiv mitzuhelfen“, ist Benning voll des Lobes. Zwei Mütter hatten alleine 20 Stunden damit zugebracht, die zahlreichen Preise der Sponsoren zu sortieren, für deren Akquise zuvor rund 2000 E-Mails verschickt worden waren.

Umso mehr freut Andreas Benning, dass sich die Mühe gelohnt hat. „Wir haben aus der Elternschaft und von den Bürgern viel Zuspruch bekommen“, berichtet er. „Das macht dann auch als Förderverein Spaß“. Den großen Zuspruch hat auch Birgit Knauer bemerkt. „Wir hatten so einen Besucherandrang; gefühlt war halb Gescher hier zu einer Besichtigung“, schmunzelt die Schulleiterin. „Das Interesse war wirklich spürbar und das Wetter auch super.“

Nun setzt sich die Schulhof-AG – bestehend aus Eltern, Lehrern und dem Förderverein – dafür ein, auch dem Schulhof ein neues Gesicht zu geben. Die Ideen dafür sprudeln bereits. Unter dem Motto „Wir machen den Schulhof bunt“ soll eine Firma aus Montabaur den großen vorderen Bereich mit Straßenspielen bemalen. „So kann die Stadt den Schulhof auch weiterhin für Veranstaltungen freihalten“, erläutert Benning. Für den hinteren Schulhofbereich sollen weitere Gerätschaften wie eine Dreier-Reckstange, Tischtennisplatten (auch als Rundlaufplatten mit Kreuz-Netz) sowie ein Surpriseball-Turm angeschafft werden. Bei letzterem handelt es sich um einen Trichterturm, bei dem der Ball aus einer von drei Öffnungen wieder herauskommt. Ein Basketballkorb und zwei Fußballtore dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Neben den geplanten Hochbeeten, die der Förderverein mit einer Spende finanziert, denke man auch darüber nach, die Klinkerwände für etwas mehr Grün zu beranken.

Das Konzept zur Schulhofgestaltung liegt seit Mitte der Woche nun bei der Stadt und soll dem Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport am 26. Oktober vorgestellt werden. Zurzeit prüfe die Stadt noch, ob sich die Pläne so umsetzen lassen. Kerstin Uphues hat da jedoch kaum Bedenken und ist sehr dankbar für die Arbeit, die die Schulhof-AG bisher geleistet hat. „Das Engagement geht schon über das hinaus, was man erwarten dürfte“, lobt die Erste Beigeordnete und glaubt, dass das Konzept den Nerv der Kinder trifft. „Denn die Eltern wissen schließlich am besten, was ihre Kinder wollen und womit sie gerne spielen.“