„Ihr leistet etwas Großes“

(sk). Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt bundesweit. Bemerkbar ist dies auch bei der Tafel Gescher e.V., steigt doch die Zahl der berechtigten kontinuierlich, wie Rita Dingermann informierte. Sie ehrte zahlreiche ehrenamtliche Helfer für ihr jahrelanges Engagement. Dem Tafelteam gehören 44 ehrenamtliche Helfer an und die waren fast vollzählig der Einladung zum Neujahrsempfang der Tafel gefolgt. Mit einem gemeinsamen Abend sollte die vielfältige Arbeit im Team gewürdigt werden. „Danke für eure Arbeit kann man gar nicht laut und oft genug sagen“, hieß es. Obwohl die Zahl der Tafelkunden stetig steige, sinke leider die Zahl der Helfer. Waren es 2019 noch 63, so reduzierte sich die Zahl in der Coronazeit auf 44. Dennoch blickt Werner Stipping, der im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden gewählt wurde, auf ein starkes Team. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Christa Sibbing. Unter Beifall überreichte ihr Stipping einen Blumenstrauß. Sie versprach, auch weiterhin mit Rat und vor allem mit Tat der Tafel zur Seite zu stehen.

Die erste Tafel wurde 1993 in Berlin gegründet und somit begeht die Tafel Deutschland mit ihren 963 Ortsvereinen ihr 30-jähriges Bestehen. Dass die örtliche Tafel in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße ihre Berechtigung hat, machten Stipping und Dingermann an einigen Zahlen fest. So stieg die Zahl der Leistungsempfänger von 185 Haushalten mit 454 Personen in 2021 auf 368 Haushalte mit 832 Personen. Die Zahl der Lebensmittelausgaben stieg dementsprechend in 2022 mit 6088 Lebensmittelkisten rasant gegenüber 2021 mit 3888 in die Höhe. „Das sind mehr als 18 Tonnen“, bemerkte Dingermann. Diese Zahl beziehe sich nur auf Lebensmittel, wobei Obst und Gemüse nicht eingerechnet seien. „Circa 36 Tonnen Obst und Gemüse wurden zusätzlich gesammelt und verteilt“, sagte sie. Damit sei dieses vor der Vernichtung gerettet und sinnvoll verwertet worden. Ohne die Lebensmittelspenden der Supermärkte, Spenden und Sponsoren sei die Arbeit der Tafel nicht möglich und ihnen gebühre Dank. Doch auch ohne die Mithilfe der Helfer gebe es keine Tafel. Jedes Teammitglied erbrachte eine wöchentliche unentgeltliche Arbeitszeit von zwölf Stunden, auf das Jahr gerechnet sind das 576 Stunden, machte Stipping die Arbeit deutlich. „Ihr leistet etwas Großes für die bedürftigen Menschen in unserer Umgebung und besonders auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Kriegsgebieten.“ Aufgrund der gestiegenen Zahl der Bedürftigen freut sich die Tafel Gescher jederzeit über neue ehrenamtliche Helfer.