Im Sportpark geht’s richtig rund

Hochmoor

(son). „Am kommenden Samstag wird hier richtig was los sein“, freut sich Johannes Kersten als Präsident des FC-Bayern-Fanclubs in Hochmoor auf ein überregionales Spektakel. Denn im Sportpark an der Landsbergstraße wird am 11. Juni endlich nach zweijähriger Corona-Pause der NRW-Verbund-Pokal von zehn FCB-Fanclubs ausgetragen. Das Rahmenprogramm werde es in sich haben, verspricht Kersten.