„Immer offen für Veränderungen“

Jasmin Laudano startet nun als Pastoralreferentin in St. Pankratius und St. Marien durch

Gescher

Jasmin Laudano ist ein zukunftsgewandter und pragmatischer Mensch. Die 33-jährige Religionspädagogin tritt nun nach ihrer Elternzeit ihre Stelle als neue Pastoralreferentin in der Gemeinde St. Pankratius/St. Marien an. Im Gespräch mit Redakteur Florian Schütte erzählt die Theologin, wie sie den Start erlebt hat, warum auch sie mit dem aktuellen „System Kirche“ nicht zufrieden ist und was sie dagegen tun möchte.