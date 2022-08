In der Flutnacht hart getroffen

Der Internationale Tag der Freundschaft ist ein jährlich begangener Gedenktag, der an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen erinnern soll. Bereits in der Akutphase des Fluteinsatzes leisteten viele ungebundene Helfer aus dem Kreis Borken tatkräftige Hilfe insbesondere in den Ortsteilen Lohrsdorf und Heppingen der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Jahrestag der Flutkatastrophe Ahrtal vor drei Wochen besuchte eine Helferdelegation ihr ehemaliges Einsatzgebiet, um gemeinsam mit den Flutbetroffenen der Ereignisse zu gedenken.

Die Rotkreuzler aus Gescher setzten nun ein weiteres Zeichen der Hilfsbereitschaft der Münsterländer: Lutz Horstick, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Gescher e.V., Rotkreuzleitung Andrea Holz und Mark Wierczeyko sowie DRK-Einsatzkraft Malte Große Ahlert machten sich an dem Tag der Freundschaft auf den rund 200 Kilometer langen Weg ins Ahrtal, um ein in Gescher wegen einer Neubeschaffung außer Dienst gestelltes 15 Jahre altes Einsatzfahrzeug an die Kameraden im Ahrtal zu übergeben.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler begrüßte der stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Alberti die Kameradin und Kameraden aus dem Münsterland. Nach einem intensiven Austausch über die Flutereignisse vor einem Jahr und die aktuellen Fluthilfeprojekte des DRK im Kreis Ahrweiler überreichte Geschers DRK-Ortsvereins-Vorsitzender Lutz Horstick die Fahrzeugpapiere und die Fahrzeugschlüssel an Michael Alberti.

„Als wir das Spendenangebot zur Fahrzeugübernahme bekommen haben, fehlten uns in der Geschäftsführung zunächst die Worte. Als Kreisgeschäftsführung wissen wir natürlich, wie die finanzielle Situation in den Ortsvereinen oft aussieht. Ein gebrauchtes Einsatzfahrzeug zu spenden und nicht zu verkaufen, um die eigene Kasse aufzubessern, ist für einen DRK-Ortsverein eine große Geste“, bedankte sich Ahrweilers stellvertretender DRK-Kreisgeschäftsführer bei den Rotkreuzlern aus Gescher. Der DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V. wurde in der Flutnacht selbst hart getroffen. Zwei Rettungswachen sowie die zentrale Kreisgeschäftsstelle des DRK wurden stark beschädigt. Bei der Geschäftsstelle kommt hinzu, dass im Keller, der deckenhoch geflutet wurde, unter anderem das Einsatzmaterial für die Errichtung einer Einsatzleitung und eines Kreisauskunftsbüros sowie Funk- und Medizintechnik zentral gelagert und durch die Ahr-Flut völlig zerstört wurden. Dadurch sind Ersatzbeschaffungen in sechsstelliger Höhe vom DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V. zu stemmen.

Der scheckheftgepflegte und in einem tadellosen Zustand befindliche Ford Galaxy aus dem Münsterland wird als Einsatzfahrzeug zukünftig im Einsatzfall den Katastrophenschutz des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler e.V. ergänzen, heißt es. Außerhalb des Katastrophenschutzes wird das Fahrzeug im Ahrtal im Rahmen der Fluthilfeprojekte eingesetzt und dem Team des DRK-Fluthilfe-Beratungs- und Servicecenters Ahr zur Verfügung gestellt.