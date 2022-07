In die Welt der Bienen eingetaucht

Große Umsicht und Ruhe hat eine Schülergruppe der Gesamtschule Gescher an den Tag gelegt, als sie unlängst die Bienenvölker am Borkener Damm besuchte. „Man spürte deutlich die erhöhte Anspannung“, kommentierte Leo Bergermann vom Imkerverein Gescher-Stadtlohn-Velen und Umgebung.

Die Kinder haben an einem Schnupperkurs teilgenommen, den der Verein angeboten hatte. Denn den Mitgliedern liege es am Herzen, nicht nur ihrem Hobby zu frönen, sondern auch ihr umfangreiches Wissen – vor allem auch an junge Menschen – weiterzugeben.

Seit einem halben Jahr haben sich die Schüler wöchentlich getroffen, um einen Einblick in die Welt der Bienen zu bekommen. Manfred Engbers, Heinrich Osterkamp und Theo Heenen als erfahrene Imker hatten den Kursus bereits vor einem Jahr vorbereitet, doch die Corona-Pandemie ließ das damals nicht zu. So waren alle froh, dass der Kurs in diesem Jahr durchgeführt werden konnte. „Ganz im Sinne des neuen Kulturkonzeptes der Stadt Gescher“, kommentierte Leo Bergermann.

Der Einstieg geschah zunächst im Februar noch im Bienenmuseum, bevor dieses aus baulichen Gründen geschlossen werden musste. Richtig ernst wurde es dann bei Besuchen vor Ort mit entsprechender Schutzkleidung. Die Schüler staunten über die sechs Völker der „Bienen für Gescher“. Weil sich alle Beteiligten sehr umsichtig verhielten, wurde niemand gestochen.

Zur Rapsblüte machten sich die Kinder auf den Weg nach Holtwick, um dort die Wandervölker auf den Feldern zu entdecken.

Zwischenzeitlich erlebten die Schüler aus dem Film „Tagebuch einer Biene“ ein spannendes Bienenjahr aus der Sicht der Biene hautnah mit. „Vor allem die fantastischen Nahaufnahmen begeisterten die Schüler“, heißt es. Auf diese Weise hätten die Kinder einen sehr guten Einblick in die Welt der Bienen erhalten.

Aber auch die Wildbienen, Wespen, Hummeln und auch Hornissen, von denen es etwa 560 Arten in Deutschland gibt, waren ein Thema. Diese zählen wie die Honigbienen zu den Bestäubern und sind deshalb für die Pflanzenwelt sehr wichtig, erfuhren die Teilnehmenden des Schnupperkurses. Ebenso wurde die Gefährdung der Insekten durch Umweltveränderungen thematisiert.

Zum Ende der Rapsblüte schleuderten die Gesamtschüler gemeinsam mit dem Imker Klaus Kreyelkamp im Schleuderraum seiner Imkerei den Rapshonig aus den Honigwaben der Wandervölker. Abgeschlossen wurde das Projekt mit einem Rückblick auf die vielen Informationen und Eindrücke. Jeder Schüler bekam von Heinrich Osterkamp ein kleines Imker-Diplom und außerdem ein Glas frischen Rapshonig überreicht.

Und wenn die Kinder demnächst Kontakt mit Bienen haben, werden sie sich bestimmt an ihre Erfahrungen aus dem Schnupperkurs erinnern. So können sie anderen davon berichten, welchen hohen Stellenwert die Bienen für das Leben der Menschen haben.