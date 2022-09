In Gescher ist Frauenpower angesagt

Unter der Leitung der Dozentin Barbara Materne wurden einige Rahmenbedingungen für das angestrebte Netzwerk festgezurrt. Es konnten Ziele und mögliche Inhalte der Treffen definiert werden, wobei alle Teilnehmerinnen ein Gedanke vereinte: die Lust, sich intensiver zu vernetzen, sich zu unterstützen und sich gemeinsam weiterzubringen. Impulse, Austausch, Netzwerk-Events und der Netzwerkaufbau sind unter anderem wichtige Themenfelder der Gruppe. „Ideen und Anregungen waren wie die Gruppe selbst sehr vielfältig“, sagt Kerstin Uphues, Erste Beigeordnete und Mitinitiatorin.

Die Treffen sollen künftig halbjährlich an unterschiedlichen Standorten und zu verschiedenen Themen stattfinden. Das nächste Organisationsteam hat sich an dem Abend bereits gebildet: Britta Thoring und Anna Saalmann initiieren gemeinsam mit Kerstin Uphues und Anne Trepmann aus dem ersten Team das nächste Netzwerktreffen.

„Wir wollen das Netzwerk mit Leben füllen und ihm ein Gesicht geben“, erläutert Anna Saalmann das zentrale Anliegen. „Grundsätzlich sind wir erst am Anfang und haben viele Gestaltungsmöglichkeiten“, ergänzt Britta Thoring. Der nächste Netzwerkabend findet am 24. Februar 2023 um 18.30 Uhr im Domhotel statt. Alle interessierten Frauen in Führungspositionen können sich den Termin schon einmal vormerken. „Wir freuen uns über eine große Beteiligung wie beim letzten Treffen und hoffen, dass sich das so fortsetzt“, merkt Anne Trepmann an. Anmeldungen für den nächsten Netzwerkabend können schon jetzt unter frauenpower@gescher.de erfolgen.