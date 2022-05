In Rekordzeit vom Projekt zur Platte

Auch die Musiker haben in den vergangenen zwei Jahren unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Live zu spielen, ging gar nicht. Der wöchentliche Proben-Rhythmus war unterbrochen. Gitarrist Christoph Blenker, der auch Lehrer an der Musikschule ist, kann ein Lied davon singen.

In einem Projekt, in dem sich vier Musiker auf Distanz austauschten, ist binnen weniger Monate eine Band zusammengewachsen, die sich in Anlehnung an ihre Heimatstadt den Namen „Bellhaven“ gegeben hat: (v.l.) Rudi Lauer, Jörg Schmid, Christoph Blenker und Aaron Blenker.

Doch gemeinsam mit seinem Sohn Aaron (16) sowie dem Bassisten Rudi Lauer und dem Sänger Jörg Schmid machte er eine Tugend daraus. Das Quartett traf sich zu einer Studiosession und gründete die Metal-Band „Bellhaven“. Was als Projekt begann, wurde schließlich zur Platte. Denn die vier Bandmitglieder begannen, sich Ideen zuzuschicken. Christoph Blenker: „Musik zu machen, tat gut, ja, Metal zu machen, tat gut, durchbrach die Frustration.“

Die erste gemeinsame Probe im April 2021 sei ein „Augen- oder besser ein Ohrenöffner“ gewesen. Allen sei sofort klar gewesen: „Das isset! Metal - in all seinen Facetten mit großen Melodien, Vollgas-Soli und immer auf der Suche nach genau dem Feeling, das uns alle genau zu dieser Musik gebracht hatte.“ Und daraus sollte am Ende in einer Rekordzeit von nur einem Jahr die Platte „Tavern Tales“ entstehen.

Der Name für die Band war schnell gefunden. „Bell“ (Glocke) wählten die Musiker natürlich in Anlehnung an ihren Heimatort. Mit „Haven“ (Hafen) verknüpft die Band ihre Liebe zur Musikrichtung Metal. Aaron Blenker spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug und möchte wie sein Vater auch Berufsmusiker werden. Ruhrpott-Original Rudi Lauer, dessen Frau aus Gescher stammt, ist Erzieher und seit vielen Jahren Hobbymusiker wie Jörg Schmid (alias Grö). Dieser ist Kunstlehrer an einem Gymnasium. Als Frontmann bringt er den Gesang am Mikro zur Geltung. Jörg Schmid war es auch, der die Lieder für die Platte textete.

Im April 2022 ist Bellhavens Debüt-Album „Tavern Tales“ (Wirtshausgeschichten), produziert von Christoph Blenker, veredelt in den Spacelab-Studios (Haken, Rhapsody), veröffentlicht worden. In den Liedern erzählen die Musiker Geschichten mitten aus dem Leben. Christoph Blenker sagt dazu: „Das ist ein Sound, der dich packt, begleitet, in einem Moment fortträgt und in dem nächsten nach Hause bringt.“

Bellhavens „Tavern Tales“ ist eine Sammlung von Geschichten, jeder Song eine eigene Story einer teilfiktiven Figur, alle versammelt in dieser seltsamen Bar, in der eine Band dazu ihre Musik spielt.

Ein Höhepunkt für die Band ist der Auftritt im November in der Schweiz beim internationalen Metal-Festival „EMMetal Rocks“. Aber auch in der Nähe gibt es Auftritte, unter anderem auf dem Gescheraner Festival Rock im Garten am 18. Juni.

7 Das Album „Tavern Tales“ ist über alle gängigen Streaming-Dienste zu hören.