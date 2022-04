Innovative Baulösungen auch in Afrika gefragt

Der Botschafter Ruandas, Igor César, sowie Vertreter der ruandischen Bauunternehmensgruppe ADHI haben die Fertigung der Huesker Synthetic GmbH an der Fabrikstraße besucht. Durch das persönliche Kennenlernen und den gemeinsamen Austausch wollen die Akteure die Zusammenarbeit stärken und die Umsetzung nachhaltiger, teilweise sehr dringender Bauvorhaben in Ruanda fördern und beschleunigen.

Botschafter aus Ruanda besucht Huesker in Gescher

Der ruandische Botschafter, Igor César, im Gespräch u.a. mit Stephan Westhus (links), Huesker-Vertriebsleiter EMEA, über die Exportproblematik dringend benötigter Geokunststoffe in Ruanda.

„Verschiedene Umstände – wie hier im speziellen Fall die Absicherung der Warenauslieferung – machen es uns nicht immer leicht, unsere Produkte schnell und unkompliziert in alle Länder dieser Welt zu versenden. Dabei wartet Ruanda dringend auf Unterstützung. Viele Projekte stehen in den Startlöchern“, so Stephan Westhus, Vertriebsleiter Geo Emea bei Huesker. „Dass unsere geotextilen Systeme und Lösungen im Vergleich zu konventionellen Baulösungen vielfach zu den ressourcenschonenderen, nachhaltigeren und sichereren Lösungen gehören, davon brauchten wir unsere innovationsgetriebenen Geschäftspartner nicht überzeugen“, erklärte Westhus weiter. Da brauche es manchmal direkte Wege und auch ein wenig politisches Geschick, um die Prozesse zu beschleunigen.

Botschafter César kam eigens aus Berlin, um sich von der hohen Qualität der Produkte zu überzeugen und zeigte sich laut Mitteilung sehr interessiert, als ihm ein exklusiver Einblick in die Fertigung gegeben wurde. Auch Huesker-Geschäftsführer Dr. F.-Hans Grandin nahm sich viel Zeit, um den Gästen alle Fragen zu beantworten und gemeinsame Wege für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu finden.

Gastgeber und Besucher waren sich am Ende einig: Die passenden Baulösungen sind gefunden, auch die organisatorischen Hürden sollten bald überwunden sein.