Johannes Hölter neuer Chef der Jungen Union

Johannes Hölter heißt der neue Vorsitzende der Jungen Union (JU) Gescher. Er wurde in der Mitgliederversammlung im Café & Drive-In an der Bahnhofstraße gewählt. Der stellvertretende Bürgermeister Günter Schültingkemper leitete die Neuwahlen des Vorstandes.

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Johannes Paschert erkoren. Die beiden Neumitglieder Noah Krupkat und Lucas Krupkat bilden das Team für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Als Beisitzer ließen sich Sebastian Efting, Marcel Engbers, Ruth Kappenhagen, Stefan Kappenhagen, Sebastian Röhling, Elena Schroer und André Sicking verpflichten.

Der neue Vorstand bedankte sich bei der ehemaligen Vorsitzenden Ruth Kappenhagen für die „äußerst gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren“. Sie legte ihr Amt aus beruflichen Gründen nieder, hieß es.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit vielen abgesagten Veranstaltungen und Online-Meetings auf Distanz sind nun viele Aktionen für die Zukunft sowie der Aufbau eines offenen JU-Stammtisches für Gescher geplant.

Dabei betonte der neue Johannes Hölter: „Der JU-Stadtverband bietet den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gescher schon seit vielen Jahren eine politische Plattform. Ziel des Vorstandes sollte es sein, seine Position als das Sprachrohr der jungen Gescheranerinnen und Gescheraner in der Kommunalpolitik weiter zu festigen.“

Politisch interessierte Jugendliche, welche an dem JU-Stammtisch teilnehmen möchten, können sich unter der E-Mail-Adresse ju@cdu-gescher.de anmelden. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung besuchte der neue Vorstand gemeinsam den Stand der CDU Gescher auf dem Frühlingsmarkt in der Innenstadt.