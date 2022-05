Jubel und lange Gesichter

Jubel bei den Christdemokraten und Grünen, lange Gesichter bei den Sozialdemokraten und Liberalen gab es gestern im Rathaus in Gescher. Damit lagen die Glockenstädter genau im landesweiten Trend bei der Landtagswahl 2022, wenngleich der schwarze Balken der CDU in der Glockenstadt mit rund zwölf Prozentpunkten wesentlich höher ausschlug als landesweit. In Gescher konnte die CDU rund 47 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Dominikus Bartusch genoss diesen Erfolg sichtlich, denn bei der Landtagswahl 2017 war die CDU auf nur rund 44 Prozent gekommen.

Nachdem das erste Ergebnis aus dem Stimmbezirk Haus Hall relativ schnell verkündet wurde, dauerte es eine ganze Weile, bis schließlich auch das letzte Ergebnis der insgesamt 13 Stimmbezirke eintrudelte. Erst dann schienen sich auch die Grünen sicher zu sein, dass sich ihr Ergebnis im Vergleich zur Landtagswahl 2017 mit 16,6 Prozent mehr als verdreifacht hatte. „Jetzt können die Sektkorken knallen“, meinte dann auch Wolfgang Brüggestrath (Grüne), der sich mit der Ortsvereinsvorsitzenden Angelika Dapper-Schneider und den Parteifreunden über das tolle Abschneiden seiner Partei in Gescher und natürlich auch landesweit freute. „Die Menschen wollen den Umbruch. Sie möchten den Klimaschutz“, kommentierte Angelika Dapper-Schneider (Grüne). Das zeige das Wahlergebnis mehr als deutlich. Nun sei sie gespannt, wie am Ende in Düsseldorf die Regierung gebildet wird. Die Grünen würden auf jeden Fall dabei eine Rolle spielen. „Wir werden uns für die Partei entscheiden, mit der wir unsere Ziele am besten durchsetzen können“, kommentierte sie auf Nachfrage,, ob für sie eine schwarz-grüne Koalition denkbar sei. In jedem Fall gab es am Sonntagabend bereits eine Einladung der CDU ins Domhotel, wo Landtagswahlkandidat Willi Korth (CDU) seinen Wahlsieg feierte. Ob es sich dabei bereits um „Koalitionsgespräche handeln sollte“, fragten sich die Grünen und schmunzelten.

Die SPD zeigte sich enttäuscht vom Abschneiden der Sozialdemokraten auf Landesebene. Allerdings betonte SPD-Ortsvorsitzender Marc Jaziorski, dass die SPD immerhin 117 Stimmen mehr eingefahren habe als bei der Kommunalwahl 2020. Was ihn besonders beunruhigt habe, sei, dass die großen Themen nicht dazu geführt hätten, dass eine hohe Anzahl an Wahlberechtigten motiviert gewesen sei, zur Wahl zu gehen. „Gerade der Krieg in der Ukraine muss doch die Menschen - vor allem junge - aufgewühlt haben“, zeigte sich Jaziorski verwundert.

Christoph Gand (FDP) kommentierte zum Wahlergebnis seiner Partei: „Die FDP NRW hat es offensichtlich nicht geschafft, die bisherige gute Politik zusammen mit der CDU und die hier erreichten Ziele in NRW herauszuarbeiten.“ Erfreulich sei aber, dass die Gescheraner den Parteien am rechten Spektrum erneut eine klare Absage erteilt hätten.

Erstmals haben sich 40 Gesamtschüler als Wahlhelfer an einer Wahl beteiligt. Es handelte sich um die Abiturientia 2022, die damit ihre Kasse für die Abiturfeier aufbessern kann. „Dabei mussten wir uns sehr konzentrieren; das war ganz schön anstrengend, aber eine schöne Erfahrung“, sagte Marcel Engbers, der gemeinsam ,mit Franka Rottmann und Lena Steens die Stimmen im Briefwahlbezirk I ausgezählt hatte. Johannes Buckting und Christina Witschei fanden es spannend, die Wähler im Wahllokal Treff 13 begrüßen zu dürfen. „Wir können uns gut vorstellen, dass auch die Jahrgänge nach uns Interesse haben, bei der nächsten Wahl zu helfen“, kommentierte Johannes Buckting.