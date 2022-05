„Kannst du nicht, war gestern“

Gescher

Für Lisa erfüllt sich ein großer Traum in der Manege eines Zirkuszeltes auf dem Gelände von Haus Hall. Die junge Frau ist eine von 60 Künstlern, die in einem Zirkuszelt auf dem Gelände von Haus Hall ihr Können unter Beweis stellen. Im normalen Alltag ist Lisa auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch jetzt reitet sie gemeinsam mit Mario auf einem besonderen Zirkuspferd in die Manege. Es handelt sich um ein umgebautes Dreirad, das Mario selbst gebastelt hat. Tosender Applaus von fast 300 Zuschauern brandet auf.

Von Manuela Reher