Karneval in Gescher: Keke I. regiert

Gescher

(js). Die neue Tollität ist wieder ein „Er“. Spannend machten es die Moderatoren am Rathaus und „Ansager“ Manni Wies, als sie immer mehr Details über den neuen Prinzen verrieten. Junger Vater, Fußballer, SV-Karnevalist, aus der Nachbarschaft Schultenrott/Waldfrieden – da ahnten schon einige, wer wenig später mit dem Zepter in der Hand aus dem Rathaus stürmen würde. Keke I. (ter Braak) heißt der erste Prinz Karneval nach Corona. Riesengroß war der Jubel, als er die Menge mit lautem „Gescher Helau“ begrüßte und kurze Zeit später die Prinzenglocke bestieg. Dort machte der 37-Jährige Party und warf immer wieder Kamelle, bis sich der lange Lindwurm aus 50 Zugnummern in Bewegung setzte.