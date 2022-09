Kaufkraft hat noch viel Luft nach oben

Eine gemischte Bilanz ziehen die Gescheraner Einzelhändler mit Blick auf das „Heimat shoppen“ am vergangenen Wochenende. Die Mitmachaktionen und Verlosungen seien vor allem bei Kindern gut angekommen. Doch auch kritische Stimmen von „ruhig“ bis „niederschmetternd“ sind zu vernehmen. Grundtenor: Die Kaufkraft hat noch deutlich Luft nach oben.

Mitmachaktionen und Verlosungen beim „Heimat shoppen“ kommen vor allem bei Kindern gut an

Die Mitmachaktionen – wie hier das Zählen der Kleeblätter an der Girlande über dem Eingang zu Bastelstube – kamen bei der Kundschaft gut an. Die Kassen der Händler klingeln ließ diese Art des Erlebnis-Shoppings jedoch nicht.

„Viele Kunden kamen mit ihren Kindern vorbei, und die hatten auch Spaß, die Marienkäfer bei uns durchzuzählen“, berichtet Stephanie Ruyter. Doch das Kaufverhalten sei „durchweg eher verhalten“ gewesen, fügt die Geschäftsführerin von Betten Kösters, die sich mit Hänser Diehl und Foto Kortbus zum Team „Marienkäfer“ zusammengeschlossen hatte, hinzu.

Das bestätigt auch Barbara Kloster von der Getränkewelt Seifer, die mit Maler Robers, Fußpflege Strotmann und Betten Heselhaus das Team „Spinne“ bildete. „Es haben so rund 100 Kinder mitgemacht bei unserer Verlosung von vier Karten für den Frankenhof“, sagt Kloster. Robers lockte indes noch mit frischen Waffeln. Doch zwischen 19 und 20 Uhr sei am Freitag kaum noch etwas los gewesen.

Von einem „sehr vollen“ Laden am Freitag berichtet hingegen Isabelle Kinne. „Die Kunden kamen gezielt, aber dafür war es in den Tagen vorher ruhiger“, hat die Inhaberin von Liti – das besondere Stofflädchen beobachtet. Als Grund für den Andrang vermutet sie die Kombination aus ihrer 20-Prozent-Rabatt-Aktion und der Spendensammlung für die kleine Leandra, die eine Autismusbegleithündin bekommen soll (wir berichteten). „Das ,Heimat shoppen’ an sich wird aber, glaub ich, kaum angenommen“, merkt auch Isabelle Kinne, die zusammen mit Uhren und Optik Ganten, kostBar unverpackt und Mensing im Team „Wurstaufholer“ war.

Ebenfalls eher verhalten lief es in der Hauskampstraße beim Team „Kleeblatt“ (Ihr Buchladen, Bastelstube, Peoples, Modehaus von der Beck und Ferres). Rund 40 Kunden hat Petra Heermann gezählt, die die Kleeblätter im Buchladen gezählt hätten. „Schlecht war es nicht – auch wenn dadurch nicht mehr Kunden ins Geschäft kamen“, sagt die Inhaberin. „Und wir waren mal wieder mit den Leuten im Gespräch“, so Heermann.