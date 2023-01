Kauflaune hat viel Luft nach oben

Eines ist gewiss: Auch im Jahr 2023 dürfte bei den Verbrauchern das Geld nicht allzu locker sitzen. Zu groß sind die Auswirkungen von Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Die Verunsicherung wirkt sich auf das Konsumverhalten aus, zumal in naher Zukunft auch noch die Nebenkostenabrechnungen ins Haus flattern. „Da kann man nur hoffen, dass die beschlossenen Preisbremsen für Gas und Strom wirken“, sagt Andreas Ruyter von Betten Kösters. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, das hat eine kleine Umfrage bei örtlichen Geschäftsleuten ergeben, blickt der Einzelhandel in Gescher verhalten optimistisch ins neue Jahr.

Petra Heermann, Inhaberin von Ihr Buchladen, hat schon im Weihnachtsgeschäft gemerkt, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten. Auf teure und zusätzliche Geschenke hätten die Kunden eher verzichtet. Die ersten Januartage seien von Umtäuschen und Gutscheineinlösungen geprägt, das sei in jedem Jahr so. Festzustellen sei ein „Hang zur leichten Lektüre“. Heermann geht davon aus, dass die Kunden zurückhaltend bleiben, solange der Ukraine-Krieg andauert und die Energiepreise hoch bleiben. Von der Stadt wünsche sie sich eine gesicherte Stromversorgung für den Hauskamp, damit diese Zone wieder planmäßig in die Stadtmarketing-Events einbezogen werden könne.

Dass sich die Krisenlage in naher Zukunft beruhigt, glaubt auch Theo Gödde, Inhaber des Schuh- und Sporthauses am Marktplatz, nicht. Die Kaufzurückhaltung der Kunden sei spürbar, auch wenn es auf der anderen Seite erstaunlich sei, wie viel Geld zu Silvester für Feuerwerk und Böller ausgegeben werde. Dem Weihnachtsgeschäft gibt Gödde eher die Note ausreichend als befriedigend, mehr nicht. Etwa 20 Prozent seines Umsatzes erzielt Gödde per Online-Handel, das sei ein wichtiges Standbein. Geschers Innenstadt verfüge über schöne, interessante Geschäfte, die aber leider sehr verstreut lägen. Für die City wünscht sich Theo Gödde mehr Sauberkeit – da sei aber jeder Geschäftsmann und Anwohner auch selbst gefordert.

Als „solide“ stuft Matthias Schwering (IT & Multimedia) das Weihnachtsgeschäft und den Start ins neue Jahr ein. Er sei für 2023 durchaus optimistisch gestimmt, weil Handys, Tablets und Fernseher – wie schon zu Corona-Zeiten – weiter gefragt seien. Im Trend lägen moderne OLED-Fernseher aufgrund der bestechenden Bildqualität, aber auch faltbare Smartphones. Als richtig erwiesen habe sich der Umzug zur Hauptstraße 4 vor gut drei Jahren. Hier werde der Betrieb mit seinen großzügigen Schaufenstern besser wahrgenommen, und Kunden honorierten das Parkplatzangebot vor der Tür.

Trotz der schwierigen Gemengelage blickt auch Andreas Ruyter (Betten Kösters) zuversichtlich ins Jahr 2023. Nach dem Weihnachtsmarkt, der „nicht so prickelnd“ gewesen sei, habe das Geschäft Schwung aufgenommen, der aktuell andauere. Die Lieferzeiten hätten sich weitgehend normalisiert. Neue Impulse seien von den anstehenden Möbelmessen zu erwarten. Für die Innenstadt wünscht sich Ruyter eine aktive Bekämpfung der Leerstände und die Gestaltung von Ruhezonen, um insgesamt mehr Aufenthaltsqualität zu erreichen.

„Uns geht’s gut“, sagt Julia Ganten (Uhren und Optik) und sprüht vor Optimismus. Die Umsätze vor Weihnachten seien etwas niedriger gewesen als vor Corona, aber zufriedenstellend. Zu den Neuerungen für 2023 zähle in der Optikabteilung eine Erweiterung des Portfolios im Bereich Kontaktlinsen. Allgemein wünscht sich Julia Ganten, dass auch in diesem Jahr wieder erfolgreiche Events in der Innenstadt stattfinden und der Hauskamp dabei „voll integriert wird“. Langfristig erwartet die Geschäftsfrau vom künftigen E-Center in der Nachbarschaft frische Impulse: „Das bringt Frequenz auf die Straße“, ist sie überzeugt.