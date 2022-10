„Kernkraftwerke weiterlaufen lassen“

Gescher

Königswege aus der aktuellen Energiekrise gibt es nicht. Aber der prominente Hauptredner bei der Podiumsdiskussion, zu der Stadt- und Kreis-CDU nach Gescher eingeladen hatten, zeigte Auswege auf, wie Bürgern und Unternehmern schnellstmöglich geholfen werden kann. Mehr Energie an den Markt bringen sei ein Ansatz, sagte Jens Spahn aus Ottenstein, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er forderte, die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland die nächsten zwei Winter laufen zu lassen. Parallel müsse man den Menschen Sicherheit bei den Preisen geben. Von der Ampelkoalition in Berlin mahnte Spahn Entscheidungen an. Rund 220 Teilnehmer aus dem Westmünsterland verfolgten die zweistündige Podiumsdiskussion im Saal Tenbrock – viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, Sorgen zu formulieren und Fragen zu stellen.

Von Jürgen Schroer