Kickerkönig von Kindesbeinen an

Gescher

Wenn Engelbert Damm im Keller verschwindet, wird’s laut. Dort, wo früher dicke Kugeln über die Kegelbahn gerollt sind, knallen jetzt viel kleinere Bälle gegen Torrückwände. Millimetergenau platziert der Gescheraner am Kickertisch das Runde ins Eckige – und das mit einer Geschwindigkeit, dass die weißen Bälle mit dem ungeübten Auge kaum noch wahrzunehmen sind. Im Tischfußball, das hat der 40-Jährige nicht erst in den letzten Monaten als Neumitglied der SG Coesfeld 06 e.V. gemerkt, gibt es nur wenige, die ihm ernsthaft Paroli bieten können. „Es läuft gut“, sagt Damm, der schon als Knirps in der Gaststätte seiner Eltern fast immer gewonnen hat – auch gegen Erwachsene. Auf der Rangliste der Tischfußball-Liga in NRW belegt er derzeit Platz 12 unter 580 angemeldeten Spielern. Sein nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Jahr 2023.

Von Jürgen Schroer