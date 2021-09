Kinder erschaffen Kunstgalerie

Bunt, vielfältig, ideenreich und künstlerisch zeigen sich die Schaufenster einiger Ladenlokale in Gescher. Anlässlich des World Clean-up-Day 2021 hatte NATÜRlich Gescher (Verein in Gründung) einen Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus Gescher und Umgebung ausgerufen.

In einigen Schaufenstern der Läden in der Innenstadt sind die Werke der kleinen Künstler zu bewundern.

Insgesamt haben 165 Kinder ihre fantasievollen Bilder eingereicht, überwiegend Schülerinnen und Schüler aus der St.-Pankratius-Grundschule und der Van-Galen-Grundschule. Alle Bilder sind auf ihre Weise großartig und vermitteln tolle Botschaften rund um Umwelt- und Naturschutz, wie der Verein mitteilt. Der Verein richtet seinen Dank an alle, die sich an der Aktion beteiligt haben.

Aus allen Einsendungen wurden zehn Gewinner-Bilder durch eine Glücksfee gezogen. Das Los hat jetzt entschieden. Herzliche Glückwunsch gehen an Joos W., Maja S., Ina L., Henning T., Melina E., Henry R., Isabell G. und Annika L. (Van-Galen-Grundschule) sowie Hedda F. und Janneke B. (St.-Pankratius- Grundschule). Diese Kinder können ihre gewonnenen Gutscheine in Begleitung eines Erwachsenen im Geschäft „kostBAR unverpackt“ abholen. Die Gewinner-Bilder hängen bereits seit einigen Tagen im Schaufenster des Geschäftes „kostBAR unverpackt“. Alle weiteren Kunstwerke wurden auf verschiedene Ladenlokale in Geschers Innenstadt verteilt und können dort bestaunt werden. So möchte der Verein die Botschaften und Wünsche der Kinder für alle Erwachsenen sichtbar machen, heißt es.

0 Seit 2008 findet an jedem dritten Samstag im September der jährliche World Clean-up-Day statt. Diese Aktion gilt als die größte Bottom-up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Allein in Deutschland sind in diesem Jahr rund 450 Müllsammelaktionen geplant.