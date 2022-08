„Kinder wertschätzen und begleiten“

Wenn die Velener Sekundarschüler in der kommenden Woche ihre Ferien beenden, dann hat sich in der Schule einiges verändert. Unter anderem begrüßt sie ein neuer Schulleiter. Bernhard Manemann-Kallabis übernimmt die Aufgabe kommissarisch. Parallel ist er Schulleiter der Gesamtschule Gescher, in der die Sekundarschule im übernächsten Schuljahr aufgehen wird.

Noch erkunde er das Velener Schulgebäude Tag für Tag ein wenig, sagt Manemann-Kallabis. Ganz neu ist es für ihn jedoch nicht, denn der 62-Jährige war im gesamten Prozess der Schul-Zusammenführung stark involviert. Er war einer der ersten starken Fürsprecher, die weiterführende Schule in Velen durch eine Fusion zu stützen. „Zum einen, weil es für Velen wichtig ist, zum anderen, weil es auch die Oberstufe der Gesamtschule in Gescher stärkt“, sagt Manemann-Kallabis.

Entwicklungsprozesse, damit kennt er sich aus. Der gebürtige Lingener hat in seiner Laufbahn als Lehrer eine Ausbildung zum Schulentwickler gemacht. Zudem war es Manemann-Kallabis 2012, der als Schulleiter mit einigen Kollegen die Gesamtschule in Gescher aufbaute und mit Leben füllte.

Manemann-Kallabis ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Billerbeck. Er war zuvor Abteilungsleiter an der Gesamtschule Nordwalde, war schon an der Gesamtschule Havixbeck tätig und zuvor auch in Gelsenkirchen und Braunschweig Lehrer. „Für den Beruf entschieden habe ich mich, weil ich richtig gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite“, berichtet Manemann-Kallabis, der an der Uni Münster in den Fächern Religion und Sport zum Lehrer ausgebildet wurde. Schule zu entwickeln, Schule vielleicht zu leiten, diese Gedanken sind bei ihm schrittweise entstanden. „In Gelsenkirchen habe ich eine der Grunderfahrungen meines Lebens gemacht“, berichtet der Schulleiter. „Ich hatte bis dahin nie mit Migrationsproblemen zu tun, nie mit einer Schule, die von Kindern aus schweren sozialen Verhältnissen besucht wird. Da musste ich mich erstmals ganz anders mit Kindern beschäftigen. Wie mache ich unter diesen Umständen Unterricht? Wie finde ich Zugang?“, berichtet Manemann-Kallabis von Fragen, die ihn lenkten.

Kennenlernen und Beziehungen zu knüpfen, das seien wichtige Faktoren auf dem Weg zur Lösung gewesen, berichtet er. Und diese Grundeinstellung behielt er bis heute. Auch in Gescher und zukünftig in Velen gelte für ihn: „Es gibt an der Schule kein Kind, das nicht zu uns gehört. Egal, wie schwierig es ist. Es ist unser Job, die Kinder wertzuschätzen und sie zu begleiten, nicht etwa sie auszusortieren. Gerade in integrierten Systemen wie der Gesamtschule nicht“, macht er klar.

Der Gedanke, Schulleiter werden zu können, sei in seiner Zeit an der Gesamtschule Havixbeck gekommen, berichtet er. „Da habe ich Teamarbeit und ein ganz anderes Miteinander mit Schulleitung erlebt. Ich habe gesehen, dass man in dem Bereich ganz viel gestalten kann“, so Bernhard Manemann-Kallabis. Hilfreich bei der Entwicklung sei für ihn die Mitarbeit in Netzwerken. „Denn ich will Bildungs- und Schulpolitik voranbringen. Ich glaube, dass Schule sich weiter noch sehr verändern muss, um sich den Bedürfnissen der Gesellschaft und auf der anderen Seite der Art, wie Kinder und Jugendliche sich entwickeln, anzupassen“, sagt der Schulleiter.

Was ihm ein wenig wehtut, ist die Tatsache, dass er durch die Doppelaufgabe in Gescher und Velen nicht mehr als Lehrer tätig sein kann. „Ich habe aber feste Präsenzzeiten hier in Velen und werde Ansprechpartner sein“, so Manemann-Kallabis. Wenn er einen Termin mal nicht wahrnehmen kann, werde sein Team das übernehmen. „Wir werden sowieso stark als Team auftreten“, kündigt er an.