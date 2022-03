„Kindern die Ängste nehmen“

Der Krieg in der Ukraine ist auch für die Kinder in Gescher ein Thema, das sie sehr beschäftigt. Das jedenfalls hat Schulleiterin Birgit Knauer vom Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor festgestellt.

Sie kommentiert dazu: „Schlimme Dinge hält man von Kindern am liebsten fern oder redet sie gegebenenfalls schön. Der richtige Weg ist das allerdings nicht.“ Vor allem, wenn ein Kind das Thema Krieg von sich aus anspreche, gelte es zu reagieren, meint die Pädagogin. Denn die Berichte und Bilder in den Medien könnten die Kinder verunsichern und ihnen Angst machen. Spätestens dann sollten die Erwachsenen, ob es nun Eltern, Großeltern, Erzieherinnen in Kindertagesstätten oder Lehrkräfte sind, reagieren. Knauer betont: „Man sollte die Sorgen der Kinder ernst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen.“

Jedes Kind sei nun einmal von Natur aus neugierig. Daher sei es nachvollziehbar, dass das Kind wissen wolle, was da gerade in dem Land passiert, was viel näher ist, als man vorher gedacht hat. Birgit Knauer und ihr Kollegium helfen den Schülern dabei, gerade schreckliche Nachrichten einzuordnen. Es gehe darum darzustellen, was genau dort geschehe und was das konkret für die Kinder selbst bedeute. Birgit Knauer: „Deshalb versuchen wir in der Schule, mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen, um ihnen Ängste zu nehmen.“

Die Schulleiterin warnt aber davor, den Krieg zu verharmlosen. Dem Kind müsse jedoch die Sicherheit gegeben werden, dass ihm selbst nichts zustoßen kann. Birgit Knauer: „Kinder spüren die Unruhe der Eltern oder Lehrer. Ihnen die Wahrheit zu verschweigen, macht keinen Sinn und schürt nur das Misstrauen.“ Wenn man den Kindern die Gründe für die eigene Aufgewühltheit erläutere, könnten sie in der Regel besser damit umgehen. Wenn die Schüler über ihre eigenen Gefühle sprechen, könne man sich auch selbst ein Stück weit öffnen. „Das zeigt ihnen, dass sie mit ihren eigenen Gefühlen richtig lagen und auf sie vertrauen können“, betont Birgit Knauer.

Kinder, die mit dem Thema Krieg konfrontiert worden sind, würden gerne etwas dazu beitragen, dass sich die Situation ändert. „Das kann ihnen helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten“, kommentiert Birgit Knauer.

Das Malen von Bildern, Schreiben von Briefen oder die Teilnahme an Hilfsaktionen könnten dabei helfen. Auch deshalb haben sich Schüler und Lehrkräfte nun auf dem Schulhof zu einem großen Friedenszeichen formiert und gemeinsam das Lied „Wir wünschen Frieden euch allen“ gesungen. Aber auch Spendenaufrufe in Kooperation mit der Kirche seien eine gute Möglichkeit für Kinder, konkret zu helfen, meint Birgit Knauer und fügt hinzu: „Wir achten darauf, dass wir die richtige Dosis an Informationen vermitteln und behutsam auf konkrete Fragen Antworten geben. Außerdem schauen wir darauf, was die Kinder für ein Vorwissen haben. Woran können wir anknüpfen? Da müssen wir viel Grundlegendes erklären und einordnen. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Kinder wissen, was die Nato ist.“