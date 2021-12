Kindern etwas Hoffnung schenken

Farbenfroh und fröhlich sind die „Trostbärchen“, die Elisabeth Thiery in großer Menge für die Kinder in den Flutgebieten angefertigt hat. Noch vor Weihnachten sollen diese Trostspender die Empfänger erreichen und für strahlende Kinderaugen sorgen.

Die Bilder der Flutkatastrophe im Juli schockten die Gescheranerin. Sie sah, wie kleine Kinder ganz viel oder alles verloren haben, darunter ihre Kuscheltier-Lieblinge, die ihnen hätten Trost spenden können. „Wie kann ich da helfen?“ fragte sich die rührige Rentnerin, die sich in vielerlei Hinsicht ehrenamtlich engagiert. Die Idee ließ nicht lange auf sich warten: Neue Kuscheltiere sollten her – doch wie? Der Gedanke war, in Anlehnung an den beliebten Teddybären einen kuscheligen Trostspender zu erstellen. Mit der Nähmaschine bestens vertraut, machte sie sich an die Arbeit, den ersten „Trostbär“ zu fertigen. Füllmaterial entnahm sie ausgedienten Kissen. Der Prototyp gelang, doch gab es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten, erzählt Frau Thiery.

Bestens in den neuen digitalen Medien vernetzt, wurde das „Trostbärchen“ aus der Glockenstadt schnell bekannt. Elisabeth Thiery wollte nicht, dass die liebevoll gestalteten „Trostbärchen“ anonym in irgendwelchen Lagerhallen verschwinden. Sie setzt lieber auf direkte Kontakte. Schon nach kürzester Zeit hatte sie zig Anfragen betroffener Familien. Jetzt stand die Nähmaschine im Haus Thiery am Westfalenring nicht mehr still. „Ich konnte die Arbeit allein gar nicht bewältigen“, resümiert die Gescheranerin. Durch die soziale Vernetzung fand sie Mitstreiter in Hochmoor, Heiden, Heek und Rheine.

Jetzt ging man professionell vor. Stoffe wurden in Meterware gekauft, Füllmaterial angeschafft, es wurde fleißig geschnitten, genäht und gefüllt und schließlich als i-Tüpfelchen das lachende Gesicht aufgemalt, „das hoffentlich auch den Kindern ein Lachen entlockt“, so die Gescheranerin.

Mittlerweile konnte Frau Thiery circa 500 „Trostbärchen“ in die Flutgebiete verschicken. Wichtig ist ihr, dass diese auch persönliche Adressaten finden. „Da helfen mir Facebook & Co. weiter“, erzählt die Rentnerin. Profit aus der Sache zu schlagen liegt ihr völlig fern. „Jedes Kind hat es verdient, einen kleinen Tröster zu haben“, findet sie. Mittlerweile belaufen sich allein die Portokosten, die sie selbst trägt, auf mehr als 100 Euro. Hinzu kommen die nicht unerheblichen Materialkosten.

Mittlerweile warten weitere 200 Trostbärchen darauf, in die Flutgebiete versandt zu werden. Die Resonanz sei überwältigend und sie könne sich gut in die lachenden Kinderherzen versetzen, so Frau Thiery. Doch nicht nur Trostbärchen werden von ihr liebevoll gestaltet. Bereits seit Jahren näht sie sogenannte „Onko-Mützen“ für Krebspatienten oder auch Kleidungsstücke für „Sternenkinder“. Das sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Ihnen und den Angehörigen will sie hiermit einen würdevollen Abschied vom Kind ermöglichen.

Das ehrenamtliche Engagement von Elisabeth Thiery ist in Gescher mit der Ehrenamtskarte gewürdigt worden. So lange es geht, will die rührige Rentnerin sich sozial einbringen.