Komplettsanierung oder Neubau?

Dreifachsporthalle am Borkener Damm ist in die Jahre gekommen

Gescher

Die Dreifachsporthalle Borkener Damm ist in die Jahre gekommen. Trotz diverser Sanierungsmaßnahmen in der Vergangenheit weist das 1974 errichtete Gebäude erhebliche Mängel auf. Zur Diskussion stehen eine grundlegende Sanierung der Halle oder ein Neubau in unmittelbarer Nähe zum Bestandsgebäude. Mit dem Thema befasst sich am kommenden Mittwoch (25. 5.) der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU). Die Facility Care AG (Münster) hat die Gebäudesubstanz im Auftrag der Stadt Gescher untersucht und stellt beide möglichen Varianten kostenmäßig gegenüber.

Von Jürgen Schroer