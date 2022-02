Kontrollen und Kriterien im Blick

Während der Corona-Pandemie ruhte das Brauchtum, zu Ostern ein Feuer zu entzünden. Ob dieses Brauchtum in diesem Jahr wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht sicher. Fest steht allerdings, dass die Stadt Gescher künftig noch strenger prüfen wird, ob ein Osterfeuer den erforderlichen Brauchtumsbezug hat.

Nur diejenigen Brauchtumsfeuer sind genehmigungsfähig, die von einer in der Ortsgemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaft, Organisation oder einem Verein unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausgerichtet werden.

Das sei in der Vergangenheit vermutlich nicht immer der Fall gewesen, wie die Stadt einräumt. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien im Durchschnitt 70 Osterfeuer angemeldet und tatsächlich auch abgebrannt worden. Man könne davon ausgehen, dass nicht bei jedem Feuer der geforderte Brauchtumsbezug in der Form vorhanden war, wie dies die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Gescher und das Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW fordern.

Sollten begründete Zweifel daran bestehen, dass das angemeldete Feuer nicht genehmigungsfähig ist, da die erforderlichen Kriterien nicht eingehalten werden können, werde die Erlaubnis zum Abbrennen nicht erteilt werden, wie die Stadt mitteilt.

Ins Rollen gebracht hat die aktuelle Diskussion über die Osterfeuer der Naturschutzbund im Kreis Borken. Der Verband hatte per Antrag an die Stadt Gescher angeregt, die Zahl der Schlagabraumfeuer mit Rücksicht auf den Tier- und Umweltschutz, den Brandschutz und das Klima zu verringern und Osterfeuer gegebenenfalls komplett zu verbieten.

Im Ergebnis seien die Anforderungen an das Genehmigungsverfahren von Osterfeuern und der Umgang mit dem Verbrennen von Schlagabraum durch die Stadt Gescher, die der Nabu-Kreisverband Borken in seinem Antrag formuliert hat, bereits in der Vergangenheit umgesetzt worden, betonen Bürgermeisterin Anne Kortüm und Ordnungsamtsleiter Marius Tegeler. Daher gebe es aus Sicht der Verwaltung keinen akuten Handlungsbedarf.

Dennoch sollen weiterhin enge Kontrollen der gemeldeten Schlagabraum-Feuer erfolgen. Gleichzeitig wolle die Stadt dafür sorgen, dass die Kriterien für die Genehmigung von Osterfeuern wieder verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Wer trotz fehlender Erlaubnis ein Feuer entzündet, muss damit rechnen, dass gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird, macht die Stadt deutlich.

Für das Verbrennen von Schlagabraum gibt es seit September 2021 in Gescher eine Ausnahmeverordnung. Vom 30. September bis 1. März eines jeden Jahres darf Schlagabraum verbrannt werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Gehölz-Reste, wie diese beispielsweise bei der Pflege von Wallhecken entstehen.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz regelt die geordnete Verwertung oder Entsorgung aller Abfälle. Da aufgrund des Volumens des anfallenden Schlagabraums ein wirtschaftlicher Transport zu einer Verwertungsstelle oft nicht darstellbar und auch mit Kosten verbunden ist, kann die zuständige Behörde eine Ausnahme zubilligen, die das Verbrennen von Schlagabraum zulässt.

0 Mit dem Thema und dem Antrag des Nabu-Kreisverbandes Borken wird sich der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch (9. 2.) beschäftigen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus.