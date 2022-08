„Kraft der Gemeinschaft“ gewürdigt

Welche Gedanken kommen einem in den Sinn, wenn man diesen Titel liest: „Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Vernetzung“?

Bei Julia Hintemann, Kunstlehrerin an der Gesamtschule Gescher, sprudelten nur so die Ideen. Und da an der Gesamtschule Gescher der Gedanke der Team-Arbeit gelebt wird, fand sie im Kollegium schnell Mitstreiter. Gemeinsam mit Lisa Robben (Gesellschaftslehre und Kunst) und Dr. Hendrik Lange (katholische Religionslehre und Geschichte) nahm sie an dem von der Bundesregierung finanzierten Soforthilfeprogramm teil. Im Rahmen dieses Projektes fanden im letzten Schuljahr in verschiedenen Unterrichtsfächern und Jahrgangsstufen besondere Aktionen statt. Höhepunkt war im Dezember eine Ausstellung mit Unterrichtsergebnissen in der St.-Pankratius-Kirche. Nicht nur Pfarrer Hendrik Wenning fand sie gelungen – das Interesse der Besucher war so groß, dass die Ausstellung länger zu sehen war.

In ganz Deutschland wurden insgesamt 77 Projekte gefördert, die Gesamtschule Gescher war dabei laut Mitteilung die einzige Schule neben unzähligen Kirchengemeinden, Vereinen und anderen Institutionen.

Die Kunsthistorikerin Prof. Dr. Barbara Welzel (Universität Dortmund) und die Kunstwissenschaftlerin Heide Barrenechea haben nun ein Buch herausgegeben, in dem in allen Fallbeispielen ein breites Spektrum von Aktivitäten und Konzepten sichtbar wird.

Mit „Kraft der Gemeinschaft“ ist der Überblicksartikel über Gescher betitelt. Und damit Lehrerinnen und Lehrern auch in anderen Orten Anregungen mitnehmen können, hat Julia Hintemann einen mehrseitigen Essay zu dem Buch beigesteuert: „An (künftige) Lehrer:innen in einem Dorf – ein Brief“. Ihr Kollege Hendrik Lange hat den Sammelband durchgelesen und meint: „Bestimmt fragen uns bald Interessierte aus anderen Ecken Deutschlands an. Die Texte sind gut verständlich geschrieben und mit ausdrucksstarken Fotos versehen.“

Auch die Gescheraner Künstlerin Amrei Wies, die in Workshops mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet hat, freut sich über die Anerkennung. Sie und das Team der Gesamtschule Gescher wollen auch in diesem Schuljahr wieder an dem Projekt teilnehmen. Mit frischen Ideen und der Unterstützung von örtlichen Institutionen, ohne die eine Förderung durch den Bund nicht möglich ist. Alle dürfen sich also wieder auf eine spannende Auseinandersetzung mit einem Kulturdenkmal und einem Ort der Begegnung freuen, heißt es.

7 Das Buch „Kirchturmdenken“ ist für 39,90 Euro als Softcover oder als eBook bestellbar. (wbv Media, ISBN 978-3-7639-7247-0)