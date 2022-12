Krise lässt Abwassergebühren steigen

Welche Auswirkungen der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat, zeigt sich nun auch bei den Abwassergebühren. Diese wären unter normalen Umständen im kommenden Jahr gesunken. Weil aber nun „wegen der Energiekrise die Kosten explodieren“, wie Rolf Hackling erklärte, komme das Abwasserwerk nicht umhin, die Gebühren leicht anzuheben, führte der Betriebsleiter weiter aus. Das sahen auch die Mitglieder des Betriebsausschusses für das Abwasserwerk ein und stimmten am Mittwochabend unisono dafür, die Kosten für einen Kubikmeter Schmutzwasser von 2,22 auf 2,31 Euro zu erhöhen.

Der Grund für die Erhöhung zeigt sich vor allem in den gestiegenen Stromkosten, die sich von 130 000 Euro in 2022 auf 265 000 Euro im kommenden Jahr mehr als verdoppeln. Lediglich auf den Bereich Niederschlagswasser haben die erhöhten Energiekosten kaum Auswirkungen. Daher bleibt die Grundgebühr für Niederschlagswasser mit 10 Cent pro Kubikmeter konstant. Die Zusatzgebühr für Niederschlagswasser wird das Abwasserwerk sogar um zwei Cent von 26 auf 24 Cent pro Kubikmeter senken. Die Gebühren für die Fäkalschlammabfuhr steigen von 50,45 auf 59,97 Euro pro Kubikmeter.

Für einen Musterhaushalt mit 200 m3 Jahresschmutzwasser steigen die Kosten pro Jahr um 18 Euro auf 462 Euro. Beim Niederschlagswasser sinken die Gebühren von 46,80 auf 44,20 Euro pro Jahr. Bei durchschnittlich vier Kubikmetern Fäkalschlamm steigen die Kosten pro Abfuhr um 38,08 Euro.

Fragen hatten die Ausschussmitglieder nur zu Details. So wollte Andreas Lütke Meyring (CDU) wissen, wie die Entsorgung von Klärschlamm gehandhabt werde. Der Trend gehe deutlich weg von der landwirtschaftlichen Verbringung, antwortete Hackling. „Und obwohl Klärschlamm nachgefragt wird, sind die Kosten für Transport und Zwischenlagerung immens hoch“, erklärte Hackling. Da das Ganze mit einem „Riesenaufwand verbunden“ sei, könne man jedenfalls keine Erlöse mit der Entsorgung von Klärschlamm generieren.

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster im Mai dieses Jahres darf bei der Abwassergebührenkalkulation nicht mehr der durchschnittliche kalkulatorische Zinssatz der vergangenen 50 Jahre, sondern nur noch der letzten zehn Jahre angesetzt werden. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist – eine Revision ist nicht zugelassen – haben die Abwasserbetriebe es bei ihrer Gebührenkalkulation berücksichtigt. Folglich wären die Gebühren im kommenden Jahr gesunken.

Nun sinkt jedoch nur das Jahresergebnis des Abwasserwerks – und zwar deutlich: Es fällt aller Voraussicht nach im kommenden Jahr mit 265 000 Euro um 192 000 Euro niedriger aus als in diesem Jahr. Hackling geht jedoch davon aus, dass der Gesetzgeber den Abwasserbetrieben in Zukunft entgegenkommt und sie die durchschnittlichen kalkulatorischen Zinsen der vergangenen 30 Jahre ansetzen dürfen, um den Abwasserwerken weitere Investitionen zu ermöglichen. „Dadurch werden wir dann wieder Ergebnisse wie in der Vergangenheit generieren können“, zeigte sich Hackling zuversichtlich. Und die Gebühren lägen wieder auf dem Niveau der vergangenen Jahre.