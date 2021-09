Kulinarisches und Kultur locken

Gescher

Rund um Gescher treten die Menschen am kommenden Sonntag (5. 9.) in die Pedalen. Das Stadtmarketingteam lädt in Verbindung mit örtlichen Vereinen und Betrieben zur 9. Glockenstadttour ein. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können Fahrradfahrer an jedem Punkt der bis zu 50 Kilometer langen Strecke einsteigen. An sieben Stationen in Gescher und Hochmoor warten kulinarische Angebote und interessante Aktionen. In Verbindung mit der Glockenstadttour finden zwei Konzerte in der Reihe Mommenta Münsterland statt. Weil die Besucherzahl für die jeweils einstündigen Konzerte auf dem Museumshof auf 100 erhöht worden ist, sind auch Karten an der Tageskasse erhältlich.

Von Jürgen Schroer