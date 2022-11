„Kunst ist eigentlich Betrug“

„Seine Bücher werden in 24 Sprachen übersetzt. Er hat bisher mehr als drei Millionen Exemplare davon weltweit verkaufen können“, stellte Dr. Tanja Panke-Schneider (Volkshochschule Borken) den 67-jährigen Autor vor. Die VHS Borken hatte zusammen mit der Bücherei Prange eingeladen, damit er sein erst kürzlich vollendetes Mammutwerk „Der Traumpalast. Im Bann der Bilder“ persönlich vorstellen konnte.

So unterhaltsam die Begrüßung schon war, wurde es noch durch das Wissen, die Eloquenz und den eigenen Humor von Prange getoppt. 1990 hatte Prange über die erotische Literatur im 18. Jahrhundert in Tübingen promoviert. „Wollen sie wissen, wie mein Spitzname in Tübingen lautete? Man nannte mich Porno Peter. Ich bin sozusagen promovierter Erotolge“, brachte Prange die Zuhörer zum Lachen.

Danach wurde es etwas ernster. Sein Roman setzte intensive Recherchen über die Geschichte der UFA voraus. „In den 1920er Jahren ist die Entwicklung vom kollektiven Freiheitsrausch zur kollektiven Selbstentmündigung bis 1933 zu beobachten“, schickte Prange voraus. Die UFA, die später von den Nazis als Propaganda-Maschine vereinnahmt wurde, sei 1917 am Ende des Ersten Weltkriegs durch die deutsche Generalität gegründet worden, um mit bewegten Bildern die Kriegsbegeisterung neu entfachen zu können. „Das war einmalig in der Menschheitsgeschichte. 1895 wurden die ersten bewegten Bilder gezeigt. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde daraus eine neue Kunstform“, so Prange, denn nach 1918 entstanden durch Fritz Lang und andere fantastische, unvergessene Filme. Genau in dieser Zeit spielt Pranges Roman. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte von Tino (Konstantin) Reichenbach und Rahel Rosenberg. Rahel möchte Journalistin werden, die nicht nur über Mode und Frauenkram schreiben darf. Tino hat gerade zwei Jahre als Soldat zwischen Dreck, Tod und Überleben hinter sich. Im Kriegsministerium gelingt ihm an diesem Tag die Freistellung vom weiteren Militärdienst, als er Rahel zufällig das erste Mal begegnet. Das zweite Mal sieht er sie im Lazarett wieder, als er nach überstandener spanischer Grippe aus dem Koma erwacht. Reale Personen, die tatsächlich die Geschichte mitgeprägt haben wie General Erich von Ludendorff, Emil Georg Stauß, damaliger Generaldirektor der Deutschen Bank als Geldgeber für die Gründung der UFA , und der erste Produzent der UFA, Erich Pommer, durchkreuzen das Leben des fiktiven Liebespaares. „Heute ist Pommer kaum noch bekannt. Er war das größte Filmgenie der damaligen Zeit in Deutschland“, ergänzte Prange, der den Antisemitismus bereits in den 1920er Jahren in Deutschland fest verwurzelt sah. „All diese Dinge spiegeln sich in der Geschichte der UFA wider. Kunst ist eigentlich Betrug. Sie schafft es, mit Lügen wahre Gefühle zu erzeugen“, so Prange und erntete nicht ganz ungeteilten Beifall.