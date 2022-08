„Laubholz fängt nicht so schnell Feuer“

Die anhaltende Hitze macht auch den Wäldern zu schaffen. Doch die Gefahr eines Brandes im Gebiet von Gescher sei weniger groß als zum Beispiel in den Ramsdorfer Bergen, wo in der jüngsten Vergangenheit bereits drei Mal die Flammen loderten. Das sagt Revierförsterin Andrea Balke, die für den Forstamtsbezirk Gescher, Velen und Südlohn zuständig ist.

Zu einem Brand in einem Waldstück in Tungerloh-Pröbsting ist die Feuerwehr Ende Juli gerufen worden. Die Gefahr von großflächigen Waldbränden im hiesigen Bereich schätzt Revierförsterin Andrea Balke (kleines Bild) als eher gering ein.

Die Fachfrau hat eine einfache Erklärung dafür, warum die Gefahr im Bereich von Gescher weniger groß ist. „Wir haben hier viel Laubholzanteil. Laubholz brennt nicht so schnell wie Nadelholz.“ Auf den Ramsdorfer Bergen gebe es reinen Kiefernwälder. Wenn das Harz im Nadelholz Feuer fange, habe das oft eine riesige Feuersbrunst zur Folge.

„Laubholz ist viel feuchter als Nadelholz“, sagt Andrea Balke. Und deshalb gerate es nicht so schnell in Brand. Die Gefahr eines großflächigen Waldbrandes werde auch dadurch gemindert, dass es im Bereich von Gescher keine großflächigen Wälder gebe. „Wir finden hier verinselte Wälder vor“, sagt die Försterin. Falls es zu einem Brand komme, werde dieser zum Beispiel an einer angrenzenden Wiese gestoppt. Das sei ein natürlicher Schutzstreifen, der eine Ausbreitung des Feuers verlangsame oder möglichst ganz verhindere.

Ein solcher Waldbrandschutzstreifen könne zum Beispiel auch aus schwer entflammbaren Laubbäume wie Eichen oder Buchen mitten in Nadelholzwäldern bestehen. Diese Schneisen müssten allerdings regelmäßig kontrolliert werden, damit dort kein brennbares Material liegt.

Diese Schutzstreifen sind Teile eines Konzeptes des Landes Nordrhein-Westfalen, um die Wälder in Zukunft besser gegen Waldbrände zu schützen und damit die Feuerwehr die Flammen im Ernstfall sicher und effizient bekämpfen kann. Das Konzept zur „Waldbrandvorbeugung und Waldbrandbekämpfung in Nordrhein-Westfalen“ ist vor wenigen Tagen vorgelegt worden. Es bildet die Grundlage für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Forstverwaltung und den Feuerwehren.

Das begrüßt Ralf Beuker, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Gescher. Erst in der vergangenen Woche war die Wehr zu einem Tannenwaldbrand in Goxel hinzugerufen worden. Ende Juli hatte die Wehr einen Brandeinsatz in einem Wald in Tungerloh-Pröbsting. Das neue Konzept des Landes NRW sieht vor, dass die Forstbehörden gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren sogenannte „Löschwasserentnahmestellen“ jährlich überprüfen sollen, um sicherzustellen, dass ausreichend Löschwasser vorhanden ist. Die Feuerwehr Gescher habe in der Vergangenheit stets auch auf die Unterstützung von Landwirten und Lohnunternehmern bauen könne, die zum Beispiel Güllefässer als Wassertanks umfunktioniert hätten. Auf diese Weise sei stets genügend Wasser zu Brandherden im Außenbereich gelangt.

Damit in Extremsituationen wie beim Waldbrand alles möglichst reibungslos funktioniert, sind gemeinsame regelmäßige Übungen von Forstmitarbeitenden und Feuerwehren vorgesehen. Auch das ist im Konzept festgehalten. Die Ausrüstung der Feuerwehren soll durch geländegängige Fahrzeuge und leichtere, persönliche Schutzkleidung aufgestockt werden.

Ralf Beuker und Andrea Balke appellieren an alle Besucher des Waldes, dort Vorsicht walten zu lassen. Bereits eine weggeworfene Zigarettenkippe könnte großen Schaden anrichten. Auch Autos sollten nicht am Waldrand abgestellt werden. Aufgrund der Trockenheit könne der heiße Katalysator von älteren Fahrzeugen in wenigen Minuten ein Feuer auf Wiesen oder im Wald auslösen. Aus diesem Grund sollten Autos nur auf offiziellen Parkplätzen abgestellt werden, die asphaltiert oder mit Schotter ausgelegt sind. Bis zu 800 Grad heiß können Katalysatoren werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen des Waldbrandvorbeugekonzepts obliegt denen, die den Wald besitzen. Rund 65 Prozent des Waldes in Nordrhein-Westfalen befindet sich in Privatbesitz. Im Bereich Gescher sind es sogar 80 Prozent, wie Andrea Balke mitteilt.