„Leben eine Willkommenskultur“

(sk). „In Gescher leben wir eine Willkommenskultur“, sagt Norbert Lanfer, Sprecher vom „Bunten Haus“, einer Initiative der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden zur Integration ausländischer Mitbewohner. Hierbei handelt es sich meist um vor den Kriegen in der Welt geflüchtete Menschen. Sie waren am Sonntag zu einem interkulturellem Freundschaftsfest eingeladen. Der Pfarrgarten hinter dem Haus der Begegnung bot bei bestem Wetter das passende Ambiente. Zahlreiche Familien waren der Einladung gefolgt. Dabei war für jedes Alter ein entsprechendes Angebot. Die Kinder konnten sich bei Spiel und Spaß oder auf der Hüpfburg austoben. Daneben gab es Live-Musik der Band „Flux“, die mit eingängigen Rhythmen alle begeisterte. Begeistern konnte aber auch die aus dem Kongo stammende Trommelgruppe „Lutumba“.

Viele Gäste waren der Einladung gefolgt und brachten landestypische Speisen mit. Das überreiche Buffet brachte für Einheimische teilweise ungewöhnliche Genüsse. „Essen hält Leib und Seele zusammen“, meinte Norbert Furth und verwies auf das starke Zusammengehörigkeitsgefühl, das bei den Besuchern des „Bunten Hauses“ zu beobachten sei. Deutlich wurde auch bei diesem Treffen: „Wir alle sind Ausländer – fast überall auf der Welt“, so Furth weiter.

Der Caritasverband des Dekanates Borken war mit einem Infostand vertreten und zeigte, wo Hilfe im alltäglichen Leben angeboten wird. Ein Mann, der als Vollwaise im Kindesalter aus Afghanistan geflüchtet war und vor sieben Jahren in Gescher Fuß fassen konnte, ist den Initiatoren des „Bunten Hauses“ sehr dankbar, die ihm bei der Integration, der Beschaffung eines Arbeitsplatzes und einer Wohnung behilflich waren. Mittlerweile fühle er sich in der Glockenstadt richtig heimisch, sagt er. Nicht nur seine Familie mit den drei Kindern konnte bei dem Fest einige Sorgen vergessen. In ungezwungener Atmosphäre haben alle diesen Sonntagnachmittag genossen.