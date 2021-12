Lebensmittel spenden für Bedürftige

Bei der Tafel Gescher an der Bahnhofstraße gilt ab sofort bei der Lebensmittelausgabe und im Bereich vor der Ausgabe die 2G-Regel. Das bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden der Einrichtung geimpft oder genesen sein müssen und dies vor Ort entsprechend nachweisen müssen.

Die neue Regelung hat dazu geführt, dass in der vergangenen Woche nicht alle Kundinnen und Kunden bedient werden konnten und ohne Lebensmittel nach Hause gehen mussten. Vor diesem Hintergrund bitten die Lebensmittelrettung und die Corona-Hilfe Gescher die Bevölkerung um Unterstützung. „Wir möchten diese Menschen auffangen und Lebensmittelspenden sammeln, damit die Grundversorgung abgedeckt werden kann“, teilen die Organisatorinnen mit. Es komme ihnen nicht auf den Status der Empfänger an, vielmehr gehe es darum, dass niemand in dieser Stadt, wo die Bürgerinnen und Bürger schon oft ihren Zusammenhalt bewiesen hätten, hungern müsse. Wer helfen oder spenden möchte oder gar selbst Hilfe benötigt, sollte sich rasch melden. Ansprechpartnerinnen sind Katharina Weinmann, Tel. 0157-58251776, und Melina Kühl, Tel. 0176-34418296.