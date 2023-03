Lehrhecke und Liege locken

Die Sonne strahlt vom blauen Himmel. Mit geschultem Auge begutachtet Markus Kerkhoff von der VR-Bank Westmünsterland eG die einzelnen Pflanzen der neu gesetzten Lehrhecke am Rande des Stadtparks. 1000 Euro hatte die VR-Bank im vergangenen Jahr dem Verein Natürlich Gescher e.V. zukommen lassen, der sich Umwelt- und Naturschutz und Heimatpflege auf die Fahnen geschrieben hat. Von diesem Geld wurde kürzlich eine Lehrhecke mit 25 unterschiedlichen, größtenteils heimischen Pflanzen gesetzt. „Hier soll ein kleines Paradies für Vögel und Insekten entstehen“, freut sich Maria Kröger, die Vorsitzende des Vereins. Markus Kerkhoff begrüßt dies sehr, ihm liege der natürliche Lebensraum für Vögel und Insekten auch persönlich sehr am Herzen.

Ein wenig später haben es sich schon die drei Vertreterinnen der kfd Gescher auf ihrer gespendeten Sonnenliege am Wassserspielplatz gemütlich gemacht. „Hier kann man es aushalten“, waren sie sich einig. Dank einer großzügigen kfd-Spende ist der Park passend für die sonnigere Jahreszeit um eine schöne Entspannungsliege reicher. Der Verein ist laut Mitteilung „überglücklich“ über diese wertvollen Unterstützungen, ohne die die jüngsten Aufwertungen des Stadtparks nicht möglich gewesen wären.

Auch bei allen weiteren Spendern möchte sich Natürlich Gescher bedanken. „Viele haben uns Geld für unterschiedliche Projekte zum Beispiel über die Spendenplattform ,Betterplace’ zukommen lassen. Wir suchen dafür gerade nach passenden Umsetzungsmöglichkeiten“, informiert Maria Kröger. Der Verein mit seinen ehrenamtlichen Helfern bleibe am Ball und habe für den Stadtpark noch einiges in der Pipeline, etwa die Aufstellung einer WC-Anlage. 7 Die Mitgliederversammlung von Natürlich Gescher e.V. findet am Donnerstag (23. 3.) um 18 Uhr in der Gaststätte Am Stadtpark statt. Neben den Mitgliedern sind auch Interessierte willkommen.