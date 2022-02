Leid lindern und Ressourcen schonen

(sk). „Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln.“ Das schreibt Papst Franziskus in seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ und fordert die Menschheit zum Umdenken und nachhaltigem Handeln auf. Der Kampf gegen weltweite Armut und Umweltzerstörung gehörten untrennbar zusammen, so seine zentrale Botschaft. Das ist auch im Sinne von Adolph Kolping, der seine Vision mit folgenden Worten klar formulierte: „Ich möchte Menschen um mich sammeln, die aus sich und der Umwelt etwas machen wollen.“

Mit der Handy-Sammelaktion in Gescher versucht die Kolpingsfamilie mitzuhelfen und einen Beitrag zu leisten, um dieses Umweltproblem zu entschärfen. „Der Rohstoff Coltan zum Beispiel sorgt dafür, dass unsere Handys nicht überhitzen“, erläutert Elektrofachmann Josef Bieber von der Kolpingsfamilie. Dieser seltene Rohstoff macht allerdings Rebellen im Kongo in Zentralafrika reich, die damit ihren Kampf finanzieren.

Es sei ein barbarischer Kampf gegen Frauen und Familien, gegen Recht und Freiheit. Männer, Frauen und Kinder in der Minenregion würden Opfer der Gewalt. Millionen Menschen seien schon durch den Bürgerkrieg im Osten des Kongo zu Flüchtlingen geworden.

Gemeinsam mit Missio fordert das Kolpingwerk die Handyhersteller und Betreiber auf, keine illegalen Bodenschätze zu verarbeiten. Die Kassen der marodierenden Truppen seien umso voller, je mehr Coltan abgebaut werde. „Gemeinsam wollen wir von Kolping und Missio ein Zeichen setzen gegen Missbrauch an Mensch und Natur“, betont Josef Bieber, der sich schon lange für die Handy-Sammlung in der Glockenstadt engagiert.

Mit dem Erlös dieser Sammelaktion werden im Osten vom Kongo mehrere Trauma-Zentren wirkungsvoll unterstützt. Dort erhalten jährlich 400 Frauen und Männer seelsorgerische Hilfe, damit sie ein neues Leben beginnen können.

Die Sammelaktion läuft in diesem Jahr als „Aktion Goldhandys“. Die Kolpingsfamilie unterstützt mit dieser ganzjährigen Sammlung nicht nur die Aktion, sondern setzt sich für ein Miteinander aller Akteure ein und zielt auf einen gesellschaftlichen Wandel zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, heißt es. Alle Teilnehmer der Sammelaktion, die eine Aktionstüte nutzen, nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Die Altgeräte werden von der Firma „Mobile-Box“ in Köln fachgerecht recycelt oder aufbereitet, falls das möglich ist.

Die gut erhaltenen Geräte werden repariert und dem Gebrauchtgeräte-Markt innerhalb Europas angeboten. Deshalb werden alle gebeten, ihre Handys möglichst mit Zubehör abzugeben. In einem herstellereigenen Verfahren werden die Daten der Geräte zuverlässig gelöscht, heißt es weiter. In den vergangenen zwei Jahren wurden allein in der Glockenstadt 1087 Handys eingesammelt. Kolping unterstützt über 170 Projekte in 40 Ländern weltweit.

7 Die Spendenboxen sind aufgestellt im Pfarrbüro St. Pankratius und St. Marien sowie im Kaufhaus Nr. 10. Alle Kolpingmitglieder nehmen die Handys zur Weiterleitung gerne entgegen. Auch bei der diesjährigen Altkleidersammlung können Handy-Spenden abgegeben werden. Auskünfte erteilt Josef Bieber, Tel. 4279.