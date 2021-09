„Liegen auf Rekordkurs“

Wer den Weg zum Briefwahlbüro im Rathaus sucht, wird schnell fündig: Schilder weisen den Weg zum extra eingerichteten Raum im Erdgeschoss, der sich rechts vom Bürgerbüro befindet. Dort können sich Bürger und Bürgerinnen ihre Wahlunterlagen aushändigen lassen und mit nach Hause nehmen – oder direkt vor Ort in der aufgebauten Wahlkabine ihre Kreuzchen für die Bundestagswahl am 26. September machen. Viele andere Gescheraner haben bereits die Online-Kanäle genutzt, um sich die Unterlagen direkt nach Hause schicken zu lassen. „Wir haben zu Beginn der Wahlvorbereitungen einen Briefwahlanteil von 40 Prozent prognostiziert, das bestätigt sich offenbar“, teilte Heike Twyhues vom Wahlteam auf Anfrage mit.

Mit Stand Dienstagmittag haben bereits 4451 Wahlberechtigte aus Gescher und Hochmoor Briefwahl beantragt – das entspricht einer Quote von 33 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Briefwahlbeteiligung bei rund 24 Prozent, bei der Kommunalwahl 2020 stieg sie auf ca. 30 Prozent. „Wir liegen also auf Rekordkurs“, so Twyhues. Dabei dürften nicht nur die Corona-Situation und der Infektionsschutz eine Rolle spielen – viele Bürgerinnen und Bürger haben mittlerweile erfahren, wie einfach und unproblematisch die Stimmabgabe per Brief ist.

Noch bis Freitag (24. 9.) um 18 Uhr können Wahlberechtigte ins Rathaus marschieren und sich die Unterlagen abholen oder direkt wählen. Geöffnet ist das Büro zu diesen Zeiten: montags bis freitags 9 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs 14 bis 16 Uhr und donnerstags 14 bis 18 Uhr. Bei Fragen zur Handhabung der Zettel helfen die Mitarbeiterinnen der Verwaltung gerne weiter.

Damit die jeweiligen Stimmen für den hiesigen Wahlkreis 126 (Borken II) tatsächlich gezählt werden, müssen die roten Wahlbriefe bis spätestens Sonntag (26. 9.) um 18 Uhr in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen worden sein. Wer den Postweg wählt, sollte darauf achten, seinen Brief möglichst bis Mittwoch (22. 9.) abzuschicken, damit er rechtzeitig bei der Stadt Gescher ankommt.

Genau 13 503 Gescheraner sind am 26. 9. wahlberechtigt und entscheiden mit, wie sich der nächste Bundestag zusammensetzt. Die neun Wahllokale in Gescher und Hochmoor sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der erwartet hohen Briefwählerzahl hat die Verwaltung vier Briefwahlvorstände gebildet. „Die werden viel zu tun bekommen. Die Zahl der Wahlhelfer haben wir deshalb von sieben auf neun aufgestockt“, informiert Heike Twyhues. Insgesamt liefen die Wahlvorbereitungen „rund“, es gebe keine Probleme. Am vergangenen Montag hätten die beteiligten Behörden eine Wahlabend-Simulation mit Eingabe von Ergebnissen durchgeführt. Das habe im Großen und Ganzen gut funktioniert.

7 Bei der Bundestagswahl 2017 sah das Zweitstimmenergebnis für Gescher so aus: CDU 45,49 %, SPD 23,1 %, Grüne 6,58 %, FDP 12,57 %, Linke 4,4 %, AfD 5,7 %.