Live-Musik und Tombola locken

Im Wahlkampf 2020 hatte Bürgermeisterin Anne Kortüm versprochen, die Gescheraner zu einem Sommerfest einzuladen. „Die Einlösung hat etwas auf sich warten lassen“, verweist die Verwaltungschefin auf die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Jetzt soll’s was werden: Am Sonntag (14. 8.) sind alle ab 11 Uhr zu einem geselligen Stelldichein im Stadtpark eingeladen. Hier dürfen sich Jung und Alt auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Bei der Organisation wird die Bürgermeisterin vom Verein „Natürlich Gescher“ unterstützt, der den Stadtpark mit viel Engagement zu einem Anziehungspunkt für alle Altersgruppen umgestaltet hat. „So können sich alle davon überzeugen, was sich hier bereits getan hat“, begründet Anne Kortüm die Wahl des Veranstaltungsortes. Sie hofft, dass das Sommerfest der Bürgermeisterin zu einem festen Angebot im Jahreskalender wird.

Das meiste wird sich im Bereich der Spiel- und Sportanlagen zwischen Von-Galen-Straße und Prozessionsweg abspielen, wo große Bäume zum Verweilen einladen und bei Bedarf Schatten spenden. Für das leibliche Wohl ist in jedweder Form gesorgt: Es gibt Getränke, Kaffee und Kuchen, von den Pfadfindern gegrillte Würstchen und Flammkuchen. Wer eine kalte Erfrischung mag, ist beim „Eiskönig“ richtig. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem Anne Kortüm von verschiedenen Akteuren unterstützt wird. Das Jugendwerk kommt mit Luftballons und Airbrush-Tattoos, eine Hutmacherin gestaltet originelle Hüte aus Geschenkpapier, Kinder können sich farbenfroh schminken lassen und sich auf der großen Hüpfburg des Kreissportbundes austoben. Kortüm hofft, dass es bis zum Fest mit dem Wasseranschluss für den Matschbereich des Kinderspielplatzes klappt, das sei aber noch nicht sicher. Außerdem ist ein Flohmarkt geplant – Anmeldungen von Ausstellern nimmt Maike Vögeding unter Tel. 0176- 342 277 93 entgegen.

Mit etwas Glück kann jeder per Los einen schönen Preis gewinnen. Um 16.30 Uhr ist die Ziehung der Tombola vorgesehen. Als Hauptpreis winkt eine Tour mit zwei Übernachtungen in der Berkelbedbox, die vom Stadtmarketing in Verbindung mit E-Bikes verliehen wird. Zu gewinnen gibt es außerdem Gutscheine für den Spielpark Hoge Boekel bei Enschede und für eine Aktion mit Naturführer Markus Lanfer. Auch Fahrten mit den E-Scootern des Stadtmarketings sind in der Lostrommel. „Da sind schon schöne Sachen dabei“, findet die Bürgermeisterin.

Auch Live-Musik wird es bei der Sommerfest-Premiere geben. „Pommes Connection“ heißt die Band, die das Publikum im Stadtpark von 16.30 bis 20 Uhr mit schwungvollen, eingängigen Rhythmen unterhalten wird. Zum Einsatz kommen Instrumente wie Ukulelenbanjo und Mandoline, Bouzouki und Melodica, sodass Vielfalt garantiert ist. Was diese Band auszeichnet: Alle acht Musikerinnen und Musiker sind als Lehrer an einer Förderschule tätig.

„Das sollen einfach schöne Stunden mit vielen netten Gesprächen werden“, sagt Bürgermeisterin Anne Kortüm und hofft auf Sommerwetter und viele Gäste.