„Löffel-Engel“ zieren das erste Fenster

Viele bunte Engel haben die Kinder der St.-Marien-Kita am Mittwochabend im Gepäck. Im Brauhaus auf dem Museumshof dürfen die Steppkes zum Adventskalender-Auftakt die himmlischen Boten, die sie aus Papier, Federschmuck und Löffeln gebastelt haben, nun auf die durchsichtigen Leinwände kleben. „Das sind ja tolle Engel!“, lobt Jana Ay vom Stadtmarketing. Fertig ist das erste Adventskalender-Fenster am Heinrich-Hörnemann-Haus. Währenddessen haben sich – dem leichten Nieselregen zum Trotz – rund 150 Besucher draußen versammelt und sich am Ende mit über 700 Losen eingedeckt.

Die Stunde zwischen Verkaufsstart und Verlosung vergeht wie im Flug. Während der Förderverein des Musikzugs Swinging Pool neben dem Losverkauf auch die Bewirtung übernimmt und der Duft von Waffeln, Kakao und Glühwein durch die Luft wabert, sorgt der Musikzug mit seinen Nachwuchstalenten auch für die akustische Einstimmung aufs Weihnachtsfest. So bringen unter anderem Tina und Lotta „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf der Querflöte zu Gehör. „Jetzt kommt was aus Amerika“, kündigt ihr Lehrer Pavel Tseliapniou an und sogleich ertönt „Walking in a Winter Wonderland. „Die Querflötennachfrage ist gerade extrem“, staunt der Musikschullehrer.

Am Stand des Fördervereins der St.-Ludgerus-Kita gibt es selbst gebackene Plätzchen und dekorative Betonherzen, die die Kinder in der Weihnachtswerkstatt gebastelt haben, gegen eine Spende zu erwerben. „Wir haben auch schon ein paar Projekte im Blick“, sagt Verena Höbing vom Verein, der sich erst im April gegründet hat. „Gerade sammeln wir für eine Hunde-Therapie“, fügt ihre Kollegin Angela Mauritz hinzu.

Dann startet auch schon die Verlosung. Lena und Matteo dürfen sich als Glücksfeen betätigen. Sponsor ist am ersten Abend die Fleischerei Schütte. Viele Würstchen und deftige Präsentkörbe überreichen Jana Ay und Birgit Meyer vom Stadtmarketing nach und nach gegen die richtigen Losnummern. „Da ist der Weihnachtsbraten gerettet“, lacht eine glückliche Gewinnerin. Gleich drei Preise haben Manuel und Marcel Peiler abgeräumt. „Dabei haben wir jeder nur für zehn Euro Lose gekauft“, meint Marcel. Abgesehen vom „doofen Startwetter hat alles reibungslos geklappt“, freut sich Jana Ay über die vielen Besucher. „Das werden hier ein paar schöne nächste Tage.“