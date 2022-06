Logbuch für besondere Reise führen

„Lesen macht Spaß“ – davon wollen die Veranstalter des Sommerleseclubs alle Gescheranerinnen und Gescheraner zwischen null und 99 Jahren überzeugen. Diese sind eingeladen, sich ab sofort für die Teilnahme in diesem besonderen Club anzumelden. Es handelt sich nach dem Start im Jahre 2008 um die 15. Auflage des Sommerleseclubs, an dem im vergangenen Jahr rund 250 Personen teilgenommen haben.

Rüdiger Lerche, Leiter der Stadtbücherei St. Pankratius, und Mitarbeiterin Britta Hovestadt-Wantia heißen alle in der Bücherei willkommen, um dort ihre Clubkarten und ihre Logbücher entgegenzunehmen. Am Donnerstag (23. 6.) ist der erste Ausleihtag von Medien, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung ist allerdings ein Leseausweis der Bücherei; dieser wird für die gesamten Sommerferien freigeschaltet. Während der Ferien haben dann alle Teilnehmer des Sommerclubs reichlich Zeit, in ihren ausgeliehenen Büchern zu schmökern, Hörspielen oder Hörbüchern zu lauschen.

Die Auswahl an Büchern ist auch in diesem Jahr wieder sehr attraktiv, verrät Rüdiger Lerche. Sehr beliebt seien aktuell fantastische Geschichten über sprechende Tiere oder Gestaltwandler. „Schule der magischen Tiere; „Animox“, „Seawalkers“ oder „Woodwalkers“ lauten die geheimnisvollen Titel. Aber auch Junior-Reihen wie „Fünf Freunde“, „TKKG“, „Die drei ???“, „1000 Gefahren“ oder „Das magische Baumhaus“ seien gefragt, wie Britta Hovestadt-Wantia ergänzt.

Wer ein Buch gelesen hat, lässt sich das durch einen Stempel in seinem Logbuch in der Stadtbücherei bescheinigen. In den Logbüchern ist auch genügend Platz, sich rund um die Lektüre kreativ auszudrücken. Man kann das Titelbild seines Lieblingsbuches malen, Fotos einheften oder Erlebnisse beim Lesen im Team schildern. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, betont Rüdiger Lerche. Am Sommerleseclub kann man entweder als einzelner Leseheld oder in einer Mannschaft teilnehmen. Es gibt auch wieder ein Online-Tagebuch; der Zugang kann in der Stadtbücherei beantragt werden. Bis Samstag (13. 8.) müssen alle Teilnehmer des Sommerleseclubs ihre Logbücher in der Stadtbücherei wieder abgeben. Eine Jury bewertet die Ergebnisse. „Darauf sind wir schon sehr gespannt“, sagt Rüdiger Lerche. Im Rahmen der Abschlussparty am Samstag (27. 8.) werden die Oskars an die erfolgreichen Teilnehmenden verliehen. Diese ehalten Medaillen und Urkunden. Außerdem nimmt Markus Hoffmeister die Partyteilnehmer mit auf eine spannende Trommelreise.

Den Sommerleseclub hat die Sparkasse Westmünsterland von Beginn an unterstützt. „Leseförderung ist für uns ein wichtiges Thema“, sagt Sparkassen-Mitarbeiterin Birgit Höing. Mit der jährlichen Spende von 500 Euro können immer wieder neue attraktive Medien für die Sparkasse St. Pankratius angeschafft werden.