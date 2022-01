Lorena ist Model für einen Tag

Seit vielen Jahren kümmert sich das ehrenamtlich tätige Team des Vereins Herzensträume e.V. darum, schwerstkranken Kindern und Jugendlichen ihre Träume zu erfüllen, damit sie Kraft tanken können und zumindest für kurze Zeit ihre Krankheit vergessen. Jetzt war es die 20-jährige Lorena, für die der Gescheraner Verein mit Unterstützung der Firma Laudert (Vreden) einen langgehegten Wunsch in Erfüllung gehen ließ. Die junge Frau, die aufgrund einer seltenen Erkrankung (Gendefekt) an den Rollstuhl gebunden ist, wurde für einen Tag Model in einem professionellen Fotoshooting. „Das hat großen Spaß gemacht“, strahlte das Model am Ende einer rundum erfolgreichen Aktion.

Der besondere Tag fing für Lorena in den Räumlichkeiten von Herzensträume in Gescher an. Eine Stretchlimousine holte sie von dort ab, um sie zum Shooting zum Medien- und IT-Dienstleister Laudert in Vreden zu bringen. „Ich kam mir vor wie ein Promi“, erzählt Lorena rückblickend. Ein Laudert-Team nahm sie vor den Studios in Empfang, und sogleich wurden auch die ersten Bilder mit der in Gescher stationierten Stretchlimousine gemacht. Während Lorenas Eltern und Roland Ahlert von Herzensträume e.V. in einer Tour Einblicke in das Fotostudio gewährt wurden, ging es für Lorena mit dem Model-Leben weiter. Eine professionelle Visagistin kümmerte sich um das Make-up und das Styling der Haare für den perfekten Model-Look. An den Sets, an denen mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt war, trafen sich danach alle wieder: Das Shooting stand an.

Fotografiert wurde an zwei unterschiedlichen Sets, die in den Lieblingsfarben von Lorena – Schwarz und Rosa – vorbereitet worden waren. Unterschiedliche Motive, Outfits, aus dem Rollstuhl oder einfach nur im Sessel: Bild um Bild, Szene um Szene wurde eingefangen. Lichteffekte, Windmaschine und dazwischen immer wieder Erneuerung oder Anpassung von Make-up und Frisur – das professionelle Shooting lief auf Hochtouren. „Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht“, stellte die junge Frau fest.

Nach erfolgreichem Shooting wurde Lorena mit der Stretchlimousine zu ihrem geräumigen Hotelzimmer für eine Verschnaufpause gebracht, bevor es bei einem gemeinsamen Abendessen mit Roland Ahlert und Stephan Kallaus samt Familie zu einem „wunderschönen Ausklang eines wunderschönen Tages“ kam. Für Laudert hatte zu diesem Zeitpunkt die Nachbereitung bereits begonnen: Bilder sichten, auswählen und die Retusche für den perfekten Look der Bilder in die Wege leiten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, waren sich alle Beteiligten einig. „Am Ende waren wir alle richtig glücklich“, stellte der „Shooting-Star“ fest.

Auch am zweiten Tag war Lorena noch Gast von Herzensträume e.V. und erkundete die Region bei einer Autofahrt. Erst am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück heimwärts. „Herzensträume und das Laudert-Team haben mir ein unvergessliches Wochenende bereitet“, bedankte sich die 20-Jährige bei den Organistoren des Shootings. Sie nehme viele positive Gefühle mit und werde weiter daran arbeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

0 Wer jemanden kennt, für den Herzensträume tätig werden soll, findet auf der Seite herzenstraeume.de ein „Traumformular“ und alle relevanten Informationen.