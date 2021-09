Lückenschluss für Radweg

Freie Fahrt von Hochmoor nach Coesfeld haben demnächst die Radler, wenn sie auf der Landesstraße 581 unterwegs sind. Denn heute beginnt die Baumaßnahme für den Radweg zwischen dem Kreisverkehr in Hochmoor und der Einmündung zum Industriepark Nord.Westfalen in Flamschen.

Die Bauarbeiten für den Radweg entlang der Landesstraße 581 zwischen dem Kreisverkehr in Hochmoor und der Einmündung zum Industriepark Nord.Westfalen in Flamschen starten heute in Hochmoor. Die rot gestrichelte Linie markiert die Umleitungen.

Wie die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland mitteilt, handelt es sich bei der Baumaßnahme um eine sogenannte Querschnittsumgestaltung auf einer Strecke von rund sechs Kilometern. Vom Industriepark bis nach Coesfeld wurde bereits im Jahr 2017 eine Querschnittsumgestaltung durchgeführt, sodass es sich jetzt um einen Lückenschluss handelt.

Die Gesamtmaßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt. Der erste Abschnitt mit einer Länge von rund drei Kilometern reicht bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 54 und soll bis Dezember fertiggestellt werden, heißt es. Ziel sei es, den Verkehrsteilnehmern über die Weihnachtsfeiertage bis zum Beginn der Arbeiten im zweiten Abschnitt freie Fahrt gewähren zu können. Der zweite Bauabschnitt schließt sich dann im Frühjahr 2022 an.

Die bestehende Fahrbahn wird von zwölf Metern Breite auf 7,50 Meter Breite reduziert. Entlang der Straße wird ein Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 Metern angelegt, der durch einen 1,75 Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt wird. Darüber hinaus werden im Bereich der Bushaltestellen Stevede/Dickte und Stevede/Schmiede sogenannte Aufweitungsbereiche für neue Linksabbiegespuren hergestellt. Aufgrund der Verbreiterungen für die neu erstellten Bereiche müssen vereinzelte Gräben und Gewässer verrohrt werden.

Die an der Strecke liegenden Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut und die Verkehrseinrichtungen (Schilder, Leitpfosten usw.) werden erneuert. Des Weiteren werden zwei Brückenbauwerke instandgesetzt. Zudem werden im Bereich der K 54 zwei Rechtsabbiegestreifen umgestaltet. Die Verkehrsinseln der K 54 werden ebenfalls erneuert. Die gesamte Hauptfahrbahn wird im Hochausbau saniert, sodass die Fahrbahn um rund 16 Zentimeter angehoben wird. Lediglich im Kreuzungsbereich mit der K 54 wird auf einen Hocheinbau verzichtet. Aufgrund des Hocheinbaus werden die verschiedenen anderen Zufahrten zur Straße angehoben.

Ab Donnerstag (30.9.) werden vom Kreisverkehr Hochmoor bis zur K54 vorbereitende Maßnahmen unter durchgeführt, wobei der Verkehr aufrecht erhalten wird. Ab Dienstag (5.10.) werden die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt vom Kreisverkehr Hochmoor bis zur K 54 durchgeführt. Dafür sei für rund vier Wochen eine Vollsperrung notwendig, heißt es.

Im Zuge dieser Arbeiten werden Maßnahmen für eine zukünftige Einbahnstraßenregelung hergestellt. Für den Zeitraum der Vollsperrung wird der Verkehr in beide Richtungen über die L 608 und L 525 umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger werden im Baustellenbereich in beiden Richtungen über die Wirtschaftswege geführt.

Nach Beendigung der Vollsperrung wird die Hauptfahrbahn der L 581 saniert. Während dieser Maßnahme wird es eine Einbahnstraßenregelung geben. Der Verkehr in Fahrtrichtung Coesfeld wird ab dem Kreisverkehr L 608 Hochmoor über die L 608 und L525 umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger werden im Baustellenbereich in beiden Richtungen über Wirtschaftswege geführt.

Die Einbahnstraßenregelung soll bis Anfang Dezember andauern. Ist die Hauptfahrbahn fertiggestellt, schließt sich das Herstellen des Geh- und Radweges an. Ab diesem Zeitpunkt wird der Verkehr auf der neuen Hauptfahrbahn in beiden Fahrtrichtungen an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Radfahrer und Fußgänger werden im Baustellenbereich in beiden Richtungen über Wirtschaftswege geführt.

Im Frühjahr 2022 wird sich dann der zweite Bauabschnitt von der K 54 bis zum Industriepark Nord.Westfalen anschließen. Die Gesamtkosten für die Straßenumgestaltung mit Geh- und Radweg belaufen sich auf rund 4,2 Millionen Euro und werden vom Land NRW getragen.