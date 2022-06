Maibaum ziert die „gute Stube“

Gescher

(sk). Der Maibaum ziert seit Pfingstsonntag wieder Geschers „gute Stube“. Statt mit großem Publikum wurde dieser in „kleiner Besetzung“ von Mitgliedern der St.-Pankratius-Schützengilde aufgestellt. „Zwei Jahre machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung, in diesem Jahr ist es das prognostizierte Unwetter“, zeigte sich Präsident Peter Schmitz ein wenig enttäuscht. Doch die Sicherheit aller Beteiligten habe Vorrang und so habe man sich in der Gilde dazu entschlossen, den Maibaum bereits am Morgen und ohne große Zuschauerschar aufzustellen. Die Entscheidung sei der Gilde nicht leichtgefallen, betont Schmitz.