Matschanlage in Betrieb genommen

Gescher

In Massen strömten gestern die Gescheraner in den Stadtpark zum Sommerfest. Bürgermeisterin Anne Kortüm hatte dazu eingeladen. In Kooperation mit der Stadt Gescher, dem Verein „Natürlich Gescher“, dem Jugendwerk Gescher und vielen Vereinen konnte Kortüm endlich ihr Versprechen einlösen, das sie im Wahlkampf 2020 gegeben hatte, ein Sommerfest für die Gescheraner auszurichten. „Das ist etwas, was ich schon immer machen wollte. Es geht darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es soll heute absolut familiär zugehen“, so Kortüm.

Von Elvira Meisel-Kemper