Mehr Aussteller und Kinderaktion

(js). Vom Start weg ist der 2017 eingeführte Feierabendmarkt auf dem Rathausvorplatz gut angenommen worden. Das gemütliche Beisammensein mit etwas Kultur und viel Kulinarik hat den Nerv der Gescheraner in allen Altersgruppen getroffen. Auch der Neustart nach der zweijährigen Corona-Zwangspause Anfang Mai hat gezeigt, dass dieses Angebot noch immer zieht. Beim nächsten Termin am Freitag, 3. Juni, soll das Angebot noch attraktiver werden. „Es kommen noch einige Aussteller hinzu“, sagt Elke Würz vom Stadtmarketing. Ein Antipasti-Stand, der Eiskönig und das Ferres-Team mit Säften werden die Besucher des Feierabendmarktes verwöhnen. Für den musikalischen Rahmen sorgt DJ und Sänger Dominic Tone aus Hochmoor.

Freuen sich, dass beim nächsten Feierabendmarkt am 3. Juni auch eine Kinderaktion in Regie der Volksbank Gescher geboten wird (v.l.): Bürgermeisterin Anne Kortüm, Sven Vörding und Jan-Niklas Barden (beide Volksbank) sowie Elke Würz vom Stadtmarketing.

Außerdem ist beim letzten Mal der Wunsch geäußert worden, etwas für Kinder anzubieten. Dieses Anliegen erfüllt das Team der Volksbank Gescher eG: An deren Stand können die jüngsten Marktbesucher (etwa ab einem Alter von vier Jahren) kostenlos Turnbeutel bedrucken. „Sechs Kinder gleichzeitig können bei uns tätig werden“, sagt Jan-Niklas Barden vom Marketing der Volksbank. Die Stempel ermöglichen vielfältige Motive, von Dinos über Einhörner, Blumen und Bauernhoftiere bis zu Zahlen und Buchstaben. So können die Kinder ihre Beutel auch mit dem eigenen Namen kennzeichnen. Je nach Resonanz überlegt das Volksbank-Team, auch bei den nächsten Feierabendmärkten eine Aktion für Kinder anzubieten.

Veranstaltet wird der Feierabendmarkt von der Stadt Gescher und wird bei der Organisation und Durchführung vom Stadtmarketing und von der Bürgerstiftung unterstützt. Wichtig ist ihnen der Hinweis, dass für den Markt eine feste Zeit gilt, und zwar von 16 bis 20 Uhr. Um 20 Uhr endet der Getränkeausschank und der Markt klingt mit dem letzten Getränk aus. Damit wird zwei Ideen Rechnung getragen, die seit der Einführung 2017 gelten: Gescheranern und Gästen soll in den Sommermonaten regelmäßig ein Treffpunkt zum gemütlichen Beisammensein geboten werden, aber danach soll sich das Geschehen in die Innenstadt verlagern und sich nicht den gesamten Abend auf dem Marktplatz abspielen. So profitieren letztlich alle: Besucher des Marktes, Marktbeschicker und die Gastronomen in der City.