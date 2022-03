Mehr Schutz für „Freund Baum“

Gescher

Die Bäume in Gescher sollen besser geschützt werden. Über das „Wie“ hat sich ein interfraktioneller Arbeitskreis Gedanken gemacht, der im vergangenen Jahr auf Initiative der SPD gebildet wurde. Hintergrund waren aufflammende Diskussionen, als die Bäume an der Riete für den Kindergarten-Neubau gefällt werden mussten. Erste Ideen aus der Politik kreisten um eine Baumschutzsatzung – die ist aber wieder vom Tisch, weil sie mangels Akzeptanz mehr schaden als nutzen könnte. „Wir möchten durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen erreichen, dass der Baumbestand in Gescher besser geschützt wird und auch Neuanpflanzungen erfolgen“, erläutern Johannes Schneider und Ansgar Heming die Ergebnisse der Arbeitsgruppe. Für diese Ziele will die Stadt Gescher auch Geld in die Hand nehmen, etwa für die Erstellung eines Baumkatasters, Fördermaßnahmen oder die Einstellung eines Gartenbautechnikers. Über das Paket wird der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU) am 9. März beraten.

Von Jürgen Schroer