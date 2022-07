Mehrwert für Kultur und Schule

Die vielzitierten „Bretter, die die Welt bedeuten“, werden in Gescher künftig aus Schwarzkiefernholz sein. Es stammt aus dem ukrainisch-russischen Raum und ist über die Coesfelder Firma Ahlers & Lambrecht frühzeitig bestellt und geliefert worden. „Glück gehabt“, sagt Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements im Rathaus, mit Blick auf die Kriegssituation, die Materialnachschub generell erschwert. Trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen läuft die Verwandlung des Theater- und Konzertsaales in ein modernes, multifunktionales Veranstaltungszentrum planmäßig. Bis September/Oktober sollen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sein, um bis Jahresende auch die erforderlichen Abnahmen und technischen Feinabstimmungen vorzunehmen. Ab Januar soll der Saal eröffnet und bespielt werden. Erste Beigeordnete Kerstin Uphues ist sich sicher, dass der Kulturstandort Gescher durch diesen Saal „regionale Strahlkraft“ erlangt.

Seit der Entkernung des Saales, inklusive Backstagebereich etwa 1500 Quadratmeter groß, ist schon viel Technik verbaut worden. Leitungen, Lüftung, Sprinkleranlage – vieles versteckt sich hinter den ersten Verkleidungen. Im vorderen Bereich hängen bereits weiße Akustikelemente an der Decke. Zusammen mit den Gipsfaserplatten an den Wänden entsteht eine Art „Schalltrichter“, der für eine hervorragende Akustik sorgen wird. Über 20 Handwerker sind zurzeit täglich auf der Baustelle. Beim Ortstermin fallen besonders die Bühnenbauer ins Auge: Sie arbeiten am Einbau einer Hubbühne, die künftig einen Zugang zum Untergeschoss bietet und zum Beispiel den Transport der Stühle ermöglicht. Gleichzeitig kann das Podest ebenerdig die Saalfläche vergrößern oder hochgefahren und zur Vorbühne werden. „Ein echter Mehrwert“, findet Schnieder. Im Untergeschoss sind wiederum die vorhandenen Räume umorganisiert worden, um Lager- und Haustechnikflächen zu schaffen.

Wenige Meter weiter laufen vorbereitende Arbeiten für den Einbau einer mobilen Trennwand. Die Führungsschiene muss passgenau gesetzt werden, damit das Element künftig die gewünschten Dienste leistet. So lässt sich ein kleiner Saal mit 120 Sitzplätzen abtrennen, der auch kleinere und „leise“ Veranstaltungen wie Lesungen oder Vorträge ermöglicht. Zwei Hochleistungsbeamer ermöglichen auch Filmvorführungen im großen und kleinen Saal.

Ohne Modernisierung, daran lässt die Verwaltung keinen Zweifel, hätte dem alten Theatersaal über kurz oder lang die Stilllegung gedroht. Vor diesem Hintergrund war es ein Glücksfall, dass die Stadt Gescher über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ Fördermittel in Höhe von 2,65 Mio. Euro ergattert hat. Die Gesamtkosten sind bei 4,5 Mio. Euro gedeckelt worden. „Das werden wir annähernd einhalten“, prognostiziert Schnieder. Bis zum Jahresende muss alles abgerechnet sein.

Rund 30 Firmen und zwölf Planer, Fachplaner und Gutachter sind an der Umsetzung des Mammutprojektes beteiligt. Nach den aktuellen Einbauten werden Parkettboden verlegt und Wände verkleidet. Auch die Regiekanzel soll zeitnah kommen. „So allmählich schwenken wir um auf die Feinarbeiten“, sagt Schnieder. Dazu zählt auch die Optimierung des Foyers, das an beiden Stirnseiten Wasser- und Stromanschlüsse bekommt.

Bis zu 50 Veranstaltungen sollen künftig im Theatersaal über die Bühne gehen. „Das ist im Sinne unseres Kulturkonzeptes und bedeutet Wertschätzung für die ehrenamtlichen Akteure“, freut sich Uphues. Last not least eröffne der modernisierte Saal auch der Gesamtschule neue Möglichkeiten.