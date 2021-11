„Mein Herz schlägt fürs Schreiben“

Das Schicksal der Menschheit liegt in den Händen einer jungen Hexe, die die Autorin Laura Nieland erdacht hat. Die 29-Jährige ist in Gescher aufgewachsen und hat hier die städtische Realschule besucht. Mit ihrem Roman „Witches of Stanhope – Verborgene Magie“ präsentiert sie einen neuen Roman, der besonders jungen Lesern Mut machen soll, ihre eigenen Wege zu gehen, entgegen den Erwartungen anderer. In ihrer atmosphärischen Fantasy-Geschichte mit ganz viel Romantik entführt Laura Nieland ihre Leser in eine verschlafene Kleinstadt, die Geheimnisse und unerwartete Gefahren birgt.

„Seit meiner Kindheit schlägt mein Herz fürs Schreiben“, sagt die Autorin. Bereits als Schülerin der Von-Galen-Schule hat sie kleine Geschichten verfasst. Eine davon mit dem Titel „Diamantenraub in London“ wird jedes Mal zu Silvester hervorgekramt und in der Familie zum Besten gegeben, wie es sich bei anderen mit dem gemeinsamen Gucken des Klassikers „Dinner for one“ verhält. Laura Nieland erinnert sich auch daran, dass sie oft Textenwürfe in den Papierkorb geworfen hat, die ihre Mutter dann anschließend darin gefunden und aufbewahrt hat.

Nach ihrem Schulabschluss hat Laura Nieland eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. Durch ihren Beruf und die Liebe sei sie vor sieben Jahren ins Rheinland verschlagen worden und lebt heute mit ihrem Lebensgefährten und ihrem vierjährigen Sohn in Kaarst. „Aber die Sehnsucht nach dem Münsterland ist groß“, bekennt die junge Frau. Bis sie damals den Mut gefunden habe, sich zu ihrer Leidenschaft, der Schriftstellerei, zu bekennen, habe sie lange gebraucht. Im Hinblick auf die Hauptfigur in ihrem neuen Roman kommentiert sie: „Ich weiß selbst, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben, egal, was andere sagen oder denken.“

„Witches of Stanhope“ („Hexen von Stanhope“) sei nicht nur eine magische Liebesgeschichte, in der es gleichzeitig um den Kampf gegen eine höhere Macht geht, sondern auch um Emilias inneren Kampf mit sich selbst, gegen ihren eigenen Zirkel und für ihre Prinzipien.

Den Ort Stanhope gibt es tatsächlich in England. „Den habe ich ausgewählt, weil ich ihn besonders malerisch finde“, sagt Laura Nieland, Aber im Grunde könnte die Kleinstadt überall sein. „Es könnte damit auch Gescher, die Heimat in meinem Herzen, gemeint sein“, schmunzelt sie.

Die Geschichte ihrer Heldin Emilia würde zeigen, dass es manchmal ein einsamer Kampf ist, alte Muster und Strukturen zu durchbrechen. Aber wenn man erst einmal den Mut finden würde, den ersten Schritt zu gehen, würden andere diesem Beispiel folgen.

Laura Nieland ist durch ihre Familie und ihren Lebenspartner darin bestärkt worden, ihren Traum zu leben. „Natürlich ist meine Arbeit als Bürokauffrau aktuell immer noch mein Brotjob“, sagt sie. Aber sie würde in Zukunft dem Schreiben noch mehr Zeit einräumen. Als junge Mutter setzt sie sich vor allem abends an den Schreibtisch, wenn das Kind schläft. „Dann bin ich am kreativsten“, hat sie für sich festgestellt.

Eine Fortsetzung ihres Romans hat sie bereits im Sinn. „Ein Happy End ist dabei für mich nicht immer das Wichtigste“, sagt sie. Laura Nierland hat bereits einige Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Zuletzt ist ihr historischer Kurzroman „Die Wahrheit zwischen den Farben“ im sogenannten Selfpublishing erschienen. Das ist das Verlegen eines Buches oder Druckwerks im Selbstverlag, das heißt durch die Autorin selbst.

Die magische Liebesgeschichte „Witches of Stanhope" , die bei dp Digital Publishers erschienen ist, ist jetzt auch als Taschenbuch unter anderem in Gescher im Geschäft „Ihr Buchladen" erhältlich.