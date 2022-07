Mensch und Hummel fühlen sich wohl

Gescher

Wer vor zwei Jahren letztmalig im Stadtpark war, dürfte staunen: Die lange vernachlässigte Grünanlage hat sich zu einem Anziehungspunkt für alle Altersgruppen gemausert. Großen Anteil daran hat eine wachsende Gruppe engagierter Gescheraner, die sich zunächst als IG Stadtpark und neuerdings als Verein „Natürlich Gescher“ um alles kümmern. Wenn Maria Kröger und Evelyn Weghake nach dem montäglichen Arbeitseinsatz durch den Park schlendern, geht ihnen das Herz auf: „Das sieht alles schon viel besser aus als am Anfang“, strahlen sie. Auf dem Spielplatz mit Baumhaus tummeln sich kleine Kinder, Jugendliche skaten oder baggern auf dem reaktivierten Beachvolleyballfeld, zwei Seniorinnen schieben ihre Rollatoren gemächlich über den Hauptweg. Und wer Naturidylle sucht, kann sich in der Betrachtung der Baumriesen verlieren oder den Hummeln zuschauen, wie sie in großer Zahl den immergrünen Gamander anfliegen.

Von Jürgen Schroer